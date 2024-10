Vor Spider-Man 4 kommt ein ganz anderer Spider-Man, den wir so noch nie gesehen haben (erste Bilder enthüllt)

Seit letzter Woche wissen wir, dass Tom Holland 2026 offiziell als Spider-Man auf die große Leinwand zurückkehrt. Doch davor lernen wir noch eine ganz andere Version des Superhelden kennen.

Während sich Tom Hardys Venom mit einem letzten Tanz aus dem Kino verabschiedet, brauchen wir uns um Spider-Mans Zukunft keine Sorgen zu machen. Gleich mehrere Projekte befinden sich bei Sony in Entwicklung, die sich um den ikonischen Marvel-Helden drehen, allen voran die Fortsetzung Spider-Man 4 mit Tom Holland.

Holland ist jedoch nicht der einzige Schauspieler, den wir bald in einem Live-Action-Projekt durch New York schwingen sehen. Niemand Geringeres als Nicolas Cage stülpt sich die Maske des Spinnenmannes über und sorgt als Spider-Man Noir aka Spider-Noir für Recht und Ordnung. Jetzt gibt es die ersten Bilder von den Dreharbeiten.

Marvel-Serie mit Nicolas Cage kommt zu Amazon: Erste Bilder von den Dreharbeiten zu Spider-Noir

Seit August laufen die Dreharbeiten zu Spider-Noir. Die Marvel-Serie ist aus den Spider-Verse-Filmen hervorgegangen, in denen Cage dem schwarz-weißen Superhelden bereits seine Stimme geliehen hat. Nun tritt er erstmals als Spider-Noir vor die Kamera. Auf den ersten Set-Bildern ist er vermutlich trotzdem nicht in Person zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Cage tatsächlich in dem Kostüm steckt, darf bezweifelt werden. Sehr wahrscheinlich schauen wir hier der Arbeit eines Stuntman zu, der sich als Spider-Noir auf dem Dach eines Autos festkrallt. Auf dem nachfolgenden Bild könnt ihr einen noch besseren Blick auf das Kostüm werfen, das die typischen Spidey-Farben vermissen lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein Rot, kein Blau: Spider-Noir bewegt sich durch die düstere Welt des New Yorks der 1930er Jahre. Hier tauchen wir in eine Detektivgeschichte ein, die sich in vielen Punkten von gegenwärtigen Superhelden-Blockbustern unterscheiden dürfte. Wie es der Titel bereits deutlich macht: Die große Inspiration ist der Film noir.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (The Punisher) stehen als kreative Köpfe hinter dem Projekt, das die obskure Comic-Figur ins Live-Action-Territorium bringt. Trotz der Spider-Verse-Anbindung gehört die Serie offiziell zu Sony's Spider-Man Universe (SSU), in dem ebenfalls Madame Web, Morbius und Venom beheimatet sind.



Wann startet Spider-Noir bei Amazon Prime?

Offiziell steht noch kein Starttermin für die Spider-Noir-Serie fest. Da die Dreharbeiten allerdings schon ein gutes Stück vorangeschritten sind, scheint eine Veröffentlichung 2025 sehr realistisch. In den USA erscheint die Serie zuerst bei MGM+, ehe sie ins Angebot von Amazon Prime wechselt. Weltweit soll sie direkt bei Prime erscheinen.