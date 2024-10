Spider-Man 4 hat endlich offiziellen Kinostart, der den Film direkt mit Robert Downey Jr.s Rückkehr verbindet

Der offizielle Kinostart von Spider-Man 4 mit Tom Holland steht fest. Besonders spannend: Die heiß erwartete Marvel-Fortsetzung erscheint nur wenige Wochen nach dem nächsten Avengers-Film.

Über die Ankunft der nächsten Avengers-Filme wissen wir längst Bescheid. Doch was ist eigentlich mit Spider-Man 4? Dass der Film kommen wird, ist an diesem Punkt kein Geheimnis mehr. Sony hat sich dennoch überraschend lange Zeit gelassen, um die Marvel-Fortsetzung mit einem konkreten Kinostart anzukündigen.

Doch jetzt haben wir Gewissheit.

Wann startet Spider-Man 4 mit Tom Holland?

Wie Variety berichtet, startet Spider-Man 4 am 24. Juli 2026 im Kino. Hierbei handelt es sich zwar vorerst nur um den US-Start. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Film in Deutschland zeitnah veröffentlicht wird. Vielleicht sogar ein paar Tage früher, wie es in der Vergangenheit bei diversen Marvel-Blockbustern der Fall war.

Das Timing des Kinostarts sorgt vor allem aufgrund einer Sache für Aufsehen: Der Film startet nur drei Monate nach Avengers: Doomsday – also der Rückkehr von Robert Downey Jr. im Marvel Cinematic Universe. Dieses Mal spielt dieser allerdings nicht Iron Man, sondern den titelgebenden Bösewicht: Doctor Doom.

Hieraus dürfte sich ein sehr interessantes Spannungsverhältnis ergeben. Nicht zuletzt fungierte der zuvor von Downey Jr. gespielte Tony Stark als Peter Parkers Mentor in den vorherigen MCU-Filmen. Tony war dabei, als Peter gesnappt wurde. Peter war dabei, als sich Tony im Kampf gegen Thanos für das Universum opferte.

Wie geht es dem jungen Peter Parker, wenn er in Avengers: Doomsday herausfindet, dass das Gesicht, dem er vertraut, plötzlich jemandem gehört, der die Welt vernichten will? Spider-Man 4 nimmt mit seinem Kinostart nach dem fünften Avengers-Abenteuer eine äußerst spannende Position in der MCU-Timeline ein.

Alle kommenden MCU-Filme im Überblick:

Bis vor Kurzem stand der Blade-Film mit Mahershala Ali in der Liste. Marvel und Disney haben den für November 2025 geplanten Start jedoch inzwischen gestrichen.

Spielt Robert Downey Jr. in Spider-Man 4 mit?

Ob Downey Jr. in Spider-Man 4 mitspielt, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Obwohl es bereits diverse Gerüchte in diese Richtung gab, ist der Ex-Avengers bis dato nur für zwei MCU-Filme gesetzt: Avengers: Doomsday sowie den Nachfolger Avengers: Secret Wars gesetzt, der ein Jahr später die große Leinwand erobert.

Außerdem werden sich viele Fans fragen, was aus den anderen Peter Parkers geworden ist. Die Multiverse-Saga ist noch nicht vorbei. Gerade nach dem Multiversums-Erfolg von Deadpool & Wolverine dürfte die Tür für weitere MCU-Auftritte von Tobey Maguire (Spider-Man 1-3) und Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man 1-2) weit offenstehen.

Spider-Man 4 kündigt sich mit vielen offenen Fragen an. Eine Sache steht dafür fest: Inszeniert wird Spider-Man 4 von Destin Daniel Cretton, der bereits einen Marvel-Film gestemmt hat, namentlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nun tritt er in die Fußstapfen von Jon Watts, der alle bisherigen Holland-Spideys gedreht hat.