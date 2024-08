"Vorurteile" und "Hass": Star Wars-Star reagiert auf The Acolyte-Absetzung und enthüllt, wie schwer sie negative Fan-Reaktionen getroffen haben

Die Absetzung von The Acolyte ist nach wie vor ein großes Thema im Star Wars-Fandom. Jetzt hat sich auch Hauptdarstellerin Amandla Stenberg dazu geäußert und teilt ihre Perspektive.

Die Hoffnung war groß, dass The Acolyte frischen Wind ins Star Wars-Universum bringt. 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung erzählt die Serie vom schleichenden Niedergang der Hohen Republik. Nach nur einer Staffel mit acht Episoden wurde das ambitionierte Projekt jedoch schon wieder abgesetzt.

The Acolyte stellte in mehrerlei Hinsicht ein Novum im Star Wars-Universum dar, etwa mit Hinblick auf die Diversität, die vor und hinter der Kamera sowie im Rahmen der erzählten Geschichte zu spüren war. Dieser Umstand hat die Serie zur Zielscheibe von hasserfüllten Kommentaren gemacht, wie Hauptdarstellerin Amandla Stenberg erzählt.

Für The Acolyte-Star Amandla Stenberg kommt die Absetzung der Star Wars-Serie nicht überraschend

In mehreren Instagram-Stories (via Variety ) äußerte sich die Schauspielerin erstmals zur Absetzung der Serie. Darüber hinaus verrät sie, wie sie die Entstehung von The Acolyte und die anschließende Veröffentlichung bei Disney+ erlebt hat.

Stenberg sagt:

Ich will ganz offen sein und sagen, dass [die Absetzung von The Acolyte] kein großer Schock für mich ist. Seit der Ankündigung der Serie, als sie noch ein Konzept war und niemand sie gesehen hatte, wurden wir mit einem Ansturm von Feindseligkeiten konfrontiert. Wir haben damals einen Sturm von hyperkonservativer Bigotterie und boshaften Bemerkungen, Vorurteilen, Hass und hasserfüllter Sprache erlebt, der sich gegen uns richtete.

Disney Amandla Stenberg in The Acolyte

Die heftigen Reaktionen sind nicht einfach an ihr vorbeigezogen:

Auch wenn ich [mit diesen Reaktionen] gerechnet habe, ist das etwas, das man nicht vollständig verstehen kann, bis man es selbst erlebt hat. Aber ich glaube, dass ich diese Gefühle auf verschiedene Weise überwunden habe, auch indem ich mich selbst dazu geäußert habe. [...] An einem bestimmten Punkt wurde mir klar, dass ich, um weiterhin ich selbst sein zu können, mein Wertesystem verteidigen muss, indem ich mich dazu äußere, auch im Rahmen meiner Arbeit für Disney.

Trotz der negativen Erfahrungen nimmt Stenberg viele positive Erinnerungen mit:

Es war eine unglaubliche Ehre und ein Traum für mich, in diesem Universum zu sein. Natürlich bin ich sehr traurig darüber, dass die Serie abgesetzt wurde. [...] Ich möchte die Menschen da draußen wissen lassen, die uns lautstark unterstützt haben – trotz und gerade in Angesicht all der Schmähungen und der gezielten Angriffe, die wir von der Alt-Right-Ecke erhalten haben –, dass ihr zutiefst geliebt und geschätzt wurdet. Das hat die Arbeit für mich umso lohnenswerter gemacht.

The Acolyte ist nicht das erste Star Wars-Projekt, das von einer Hasswelle überrollt wurde

Hier wiederholt sich eine traurige Geschichte, die wir in der Popkultur und gerade bei Star Wars leider schon viel zu oft erlebt haben. Schauspielende berichten davon, dass sie aufgrund ihrer Beteiligung bei einem Projekt von Menschen angegriffen werden. Zuletzt berichtete Reva-Darstellerin Moses Ingram bei der Obi-Wan-Serie davon.

Disney Moses Ingram in Obi-Wan Kenobi

The Acolyte reiht sich in eine schockierend lange Liste an Filmen und Serien, bei denen wir ähnliche toxischen Verhaltensmuster beobachten konnten. Trotzdem erfährt die Serie gerade auch jede Menge Support aus dem Star Wars-Fandom: Über 50.000 Unterschriften sind bereits bei einer Petition für Staffel 2 zusammengekommen.

Laut Insider-Berichten hat die Absetzung von The Acolyte nichts mit den negativen Reaktionen zu tun. Stattdessen soll die schwache Performance bei Disney+ das ausschlaggebende Kriterium gewesen sein. Lucasfilm hat sich bisher nicht offiziell zum vorzeitigen Ende der Star Wars-Serie geäußert.