Nach Schock-Absetzung: 50.000 Star Wars-Fans kämpfen um Rettung verlorener Serie

Die jüngste Star Wars-Serie war ein kurzes Vergnügen. Nach nur einer Staffel hat Lucasfilm The Acolyte den Stecker gezogen – und das nach einem extrem großen Cliffhanger im Finale.

Gibt es ein Star Wars, das sich abseits der Originaltrilogie abspielt? Bei den vielen nostalgisch aufgeladenen Projekten, die uns aus der weit entfernten Galaxis erreichen, ist diese Frage durchaus berechtigt. Mit The Acolyte hat die Sternensaga jedoch bewiesen, dass es noch ganz andere Geschichten zu erzählen gibt.

100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung berichtet der Mystery-Thriller von einer verheerenden Mordserie, die selbst die mächtigsten Jedi aus der Reserve lockt. Denn plötzlich wird ein:e Meister:in nach dem:der anderen um die Ecke gebracht und ein rotes Lichtschwert flackert bedrohlich in der Dunkelheit.

The Acolyte Staffel 2: Star Wars-Fans setzen sich mit Petition für die Verlängerung der abgesetzten Serie ein

Am Ende der 1. Staffel wurde sogar ein legendärer Star Wars-Bösewicht enthüllt, der bereits aus dem Expanded Universe, den sogenannten Star Wars Legends, bekannt ist, und nun offiziell in den Kanon überführt wurde. Wie die Geschichte weitergeht, werden wir allerdings nicht erfahren. The Acolyte wurde bereits abgesetzt.

Disney The Acolyte

Lucasfilm hat The Acolyte nach nur acht Episoden abgesetzt, obwohl offenkundig Pläne für eine Fortsetzung existierten. Der Grund für die Absetzung sind aber nicht die schlechten Bewertungen, die zu großen Teilen durch Review-Bombing zustande kamen. Stattdessen konnte sich The Acolyte quotentechnisch nicht bei Disney+ beweisen.

Laut dem gut vernetzten Hollywood-Insider Jeff Sneider blieb die Veröffentlichung der Star Wars-Serie bei dem Streaming-Dienst hinter den Erwartungen zurück. Dass es dennoch eine beachtliche Gruppe an Fans gibt, die hinter The Acolyte stehen, zeigt eine neue Petition auf Change.org , die sich für die Rettung der Serie einsetzt.

50.000 Star Wars-Fans wollen The Acolyte Staffel 2: Aber wie wahrscheinlich ist die Verlängerung wirklich?

"Verlängert The Acolyte", heißt der Betreff der Petition, nachdem in den vergangenen Tagen dieselben Worte als Hashtag mehrmals in den Twitter-Trends waren. Inzwischen sind rund 50.000 Unterschriften zusammenkommen. Ob das reicht, um eine 2. Staffel aus Lucasfilm herauszukitzeln, ist fraglich, aber das Zeichen eindeutig.

Disney The Acolyte

Im Vergleich: Eine 2019 gestartete Petition , die die Auslöschung der Sequels aus dem Star Wars-Kanon forderte, konnte in fünf Jahren gerade einmal 6.000 Unterschriften erreichen. Nach nur einer Woche übertrifft The Acolyte diesen Wert bei weitem und tritt damit gegen das Narrativ als allgemein verhasstes Star Wars-Projekt an.



Der Erfolg dieser Petitionen ist relativ. Serien wie Lucifer, Timeless und Sense8 hätten ohne die lauten Social-Media-Reaktionen vermutlich nie einen richtigen Abschluss erhalten. Veronica Mars und Blue Mountain State haben durch Crowdfunding nachträgliche Spielfilme auf den Weg gebracht. Oft passiert aber auch nichts.

Unsere Interview-Reihe zu The Acolyte:

Im Fall von The Acolyte haben wir immerhin die Gewissheit, dass manche der in der Serie vorgestellten Figuren nicht völlig aus der Welt sind. Bereits auf der Comic-Con in San Diego wurden diverse Bücher und Comics angekündigt, die Fan-Lieblinge wie Yord und Jecki zurückbringen. Die Acolyte-Ära geht also noch ein bisschen weiter.