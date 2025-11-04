Wake Up Dead Man bringt nicht nur Daniel Craig zurück: 7 (!) Stars der anderen Knives Out-Filme sind dabei

Netflix' Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery holt im Cast mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler der vorigen Filme zurück. Und ihr habt es wahrscheinlich nicht einmal bemerkt.

Am Freitag, dem 12. Dezember 2025 ist der neue Krimi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery nach seinem limitierten Kinostart endlich auch bei Netflix im Stream eingetroffen. Detektiv Benoit Blanc ermittelt diesmal im Fall eines ermordeten Priesters. Doch nach Knives Out und Glass Onion ist Hauptdarsteller Daniel Craig nicht der einzige, der zum wiederholten Mal in der Krimi-Reihe auftritt. Für die anderen Zurückkehrenden muss man allerdings ganz genau hinsehen.



Wake Up Dead Man holt zusammen mit Daniel Craig 7 Stars zurück in die Neflix-Besetzung

Rian Johnsons Mystery-Filme sind dafür bekannt, dass ihre Besetzung in jedem Teil mit neuen Stars gespickt ist. Bisher war in der Whodunnit-Reihe nur Craig als Privatdetektiv in allen drei Teilen dabei, richtig? Falsch! Im Cast tummeln sich weitere Schauspieler:innen, die immer wieder gekommen sind, manche sogar dreimal. Anders als Benoit Blanc allerdings in deutlich kleineren Rollen. Wenn ihr sie nicht selbst entdeckt habt, findet ihr sie euch hier aufgelistet.

1. Daniel Craigs Benoit Blanc ermittelt in allen drei Krimis

Logischerweise spielt Ex-Bond Daniel Craig als ermittelnde Hauptfigur in allen drei Krimis mit. Sein Privatdetektiv Benoit Blanc mag in jedem Film ein wenig anders gestylt sein, ist aber das verbindende Element der Mystery-Reihe.

2. Noah Segan war in allen Knives Out-Filmen dabei

Mit Noah Segan arbeitet Rian Johnson schon lange zusammen. Der US-amerikanische Schauspieler trat 2005 in seinem Langspielfilmdebüt Brick ebenso auf wie in Star Wars 8: Die letzten Jedi. Er gilt in ständigen Hintergrundrollen mittlerweile als so etwas wie ein Dauergag in Johnsons Filmen. In Wake Up Dead Man spielt der Darsteller diesmal den Barmann im Lokal "Diavolo": Nikolai. In Knives Out hatte er zuvor einen Auftritt als Polizist Trooper Wagner. Bei Glass Onion wiederum streunte er als Hausgast Derol über die Milliardärsinsel.



3. Joseph Gordon-Levitt verschafft sich in allen Filmen Gehör (inklusive Wake Up Dead Man)

Als Schauspieler ist Joseph Gordon-Levitt (Hauptdarsteller in Rian Johnsons Looper) eine bekannte Größe. In den Filmen der Knives Out-Reihe könnt ihr ihn hingegen nur im Original erleben – und zwar mit den Ohren. Denn in Knives Out lieh er dem (ungezeigten) Detective Hardrock seine Stimme, in Glass Onion vertonte er den "stündlichen Gong", der die Zeit der Insel anzeigte, und in Wake Up Dead Man ist er nun als Baseball-Ansager zu vernehmen.

4. Kerry Frances spielt in zwei Knives Out-Filmen mit

Kerry Frances schlüpfte in Knives Out eine kleine Nebenrolle: Ihre Sally arbeitet als Assistentin für Alan Stevens, also den Anwalt des Ermordeten Harlan Thrombley. In Glass Onion war sie nicht zu sehen. Dafür kehrte sie aber in Wake Up Dead Man als Tammy zurück.



5. Dan Chariton versteckt sich in Teil 2 und 3

Dan Chariton (der auch schon in Rian Johnsons Serie Poker Face vorbeischaute) hatte seinen ersten Auftritt in der Krimi-Reihe in Glass Onion, wo er Dr. Pierre Bonassus spielte. Jetzt kehrt der Schauspieler in Teil 3 als Deputy Roscoe Pascoe zurück.



6. Glass Onion-Rückkehrer: Eddie Gorodetsky

Eddie Gorodetsky zeigte sich ebenfalls erstmals in Glass Onion, wo er Dr. Peter Clayton mimte. In Wake Up Dead Man hat er hingegen einen Auftritt als Figur namens James.



7. Jeremy Renners erster Knives Out-"Auftritt" erfolgte nicht in Wake Up Dead Man

Jeremy Renner spielt in Wake Up Dead Man den Kleinstadtarzt Nat Sharp. Obwohl er hier erstmals schauspielend Teil der Knives Out-Reihe wird, war er strenggenommen aber schon in Glass Onion zu sehen – und zwar namentlich erwähnt und als Gesicht auf dem Etikett seiner scharfen Soße. Das unmögliche Rätsel, warum Teil 3 einen Arzt mit Jeremy Renners Gesicht auftreten lässt, während im gleichen Universum in Teil 2 auch der echte Jeremy Renner (Schauspieler und Soßen-Erschaffer) existiert, kann aber wohl nicht einmal Spürnase Benoit Blanc lösen.

Podcast mit Wake Up Dead Man: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Neflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nerverzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.