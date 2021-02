WandaVision verwandelt gleich 5 Avengers - und es ist wahnsinnig witzig

WandaVision hat in Folge 6 eine besondere Überraschung für Fans der Marvel-Comics. Passend zu Halloween sehen wir Scarlet Witch, Vision und 3 weitere Avengers in ihren ikonischen Kostümen.

Nicht alle Held*innen des Marvel Cinematic Universe dürfen auf der großen Leinwand so auftreten, wie Fans sie seit Jahrzehnten aus dem Comics kennen. Oft ist das eine gute Entscheidung, da viele ihrer Original-Kostüme kaum mehr zeitgemäß sind. Für alle Marvel-Nostalgiker hält WandaVision in Folge 6 eine riesige Überraschung bereit.



In der Episode Brandneuer Halloween Gruselspaß darf die Familie Maximoff-Vision pünktlich zum Gruselfest freidrehen und in handgemachten Verkleidungen die Straßen von WestView unsicher machen. Ihre Trash-Kostüme sehen nicht nur wahnsinnig witzig aus. Sie sind eine geniale Liebeserklärung an die Avengers-Familie aus den Marvel-Comics.

Die Comics-Looks von Wanda, Vision, Pietro, Tommy und Billy werden nicht bloß als Easter-Eggs eingebaut, sondern sind zentraler Bestandteil der gesamten Episode. Ich habe die WandaVision-Figuren und ihre Comic-Versionen einmal gegenübergestellt, damit ihr euch an dieser puren Marvel-Nostalgie erfreuen könnt.

WandaVision Folge 6: Das Avengers-Traumpaar Scarlet Witch und Vision

© Marvel Studios/Disney/Marvel Comics Scarlet Witch und Vision

Wanda und Vision unterscheiden sich im MCU stark von ihren klassischen Looks aus den Marvel-Comics. Gerade Scarlet Witchs charakteristische Kopfbedeckung und Visions knalliger grün-gelber Ganzkörperanzug wurden für die Avengers-Filme neu interpretiert und modernisiert. So wurde zum Beispiel Wandas roter Umhang im MCU zu einem roten Ledermantel.

Das Avengers-Paar durchlief im Verlauf ihrer Comic-Historie zahlreiche Kostümwechsel. Auch wenn der rote Scarlet Witch-Look nicht Wandas erste Wahl war (zuvor war sie grün!), ist das Outfit, das sie erstmals von den späten 60er Jahren bis zur Mitte der 80er trug auf ewig mit ihrer Figur verbunden - und eine Inspiration für Generationen von Cosplayer.

Als Fan der Comics wurde hier für mich der Gipfel der Marvel-Nostalgie erreicht. So nah an den Comics werden wir Wanda und Vision nie mehr zu Gesicht bekommen - was in Visions Fall vielleicht auch ganz gut ist. Wenn das MCU Wanda jetzt noch offiziell Scarlet Witch tauft, dann breche ich vor Glück zusammen.

Marvel-Spaß in WandaVision: Quicksilver hat die wildeste Frisur im MCU

© Marvel Studios/Disney/Marvel Comics Pietro Maximoff aka Quicksilver

Nachdem uns WandaVision zuletzt mit dem ersten X-Men-Auftritt im MCU schockierte, dürfen wir den coolsten aller Avengers-Onkel diesmal in Aktion erleben. Passend zu seiner witzigen Art kreiert Pietro (Evan Peters) mit einfachen Kleidungstücken und ganz viel Haarspray ein auf den ersten Blick kitschiges Halloween-Kostüm, das Comic-Fans hingegen in Euphorie versetzt.

Das blaue Kostüm mit dem charakteristischen Blitz ist nur eines von zahlreichen Kostümen, die Wandas Mutanten-Bruder in den Comics anzog. Genauer gesagt ist es nach zwei grünen Variationen die dritte Inkarnation von Quicksilvers Comic-Look. Die weißen Handschuhe sowie die nach hinten abstehenden Haarsträhnen vollenden die Hommage an den Comic-Quicksilver.

WandaVision Folge 6: Die Mini-Avengers Wiccan und Speed

© Marvel Studios/Disney/Marvel Comics Wiccan und Speed aka Billy und Tommy

Die größte Überraschung von WandaVision ist für mich der erste MCU-Auftritt der zukünftigen Young Avengers Billy und Tommy, die als Superhelden Wiccan und Speed in den Marvel-Comics bekannt sind. Dass sie in Folge 6 nun in passenden Kostümen herumlaufen und plötzlich über ihre Comic-Fähigkeiten verfügen, ließ mich vor Freude fast platzen.

Zugegeben, Tommys (Jett Klyne) Halloween-Verkleidung erinnert kaum an sein Comic-Aussehen - es passt dennoch perfekt zu seiner Figur. Denn der erstmals 2006 eingeführte junge Avenger verfügt über die gleichen Supergeschwindigkeits-Fähigkeiten wie sein Onkel Pietro und auch sein Kostüm war von diesem inspiriert.

Billy (Julian Hilliard) hingegen kommt ganz nach seiner Mutter und verfügt über realitätsverändernde und telekinetische Fähigkeiten, die der Mini-Wiccan in Folge 6 nun erstmals zum Einsatz brachte. Das Stirnband und der rote Umhang erinnern an seine ersten Comic-Auftritte. Hoffen wir, dass Billy auch nach WandaVision Teil des MCU bleibt und später zu der queeren Ikone wird, die Fans der Young Avengers-Comics seit einigen Jahren begeistert.

Wie fandet ihr die an die Comics angelehnten Kostüme der Avengers-Familie in WandaVision?