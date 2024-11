Wann kommt Achtsam Morden Staffel 2 zu Netflix? So erfahrt ihr jetzt schon wie es weitergeht

Die deutsche Netflix-Serie Achtsam Morden verfilmt den ersten Band einer 5-teiligen Romanreihe. Wird es also eine Fortsetzung geben? Und wann wird Staffel 2 zu sehen sein?

Als bitterböser und witziger Mix aus Achtsamkeits-Ratgeber und mörderischer Crime-Saga unterhält die Netflix-Serie Achtsam Morden seit dem 30. Oktober 2024. Darin folgen wir Tom Schilling als gestresster Anwalt Björn Diemel, der versehentlich seinen Mandanten umbringt und daraufhin ein kompliziertes Lügenkonstrukt und einen Mafia-Clan mit Ruhe und Gelassenheit navigieren muss.

Nach acht Folgen ist die Geschichte noch längst nicht vorbei, denn der Netflix-Serie liegt eine bereits fünf Romane umfassende Buchreihe zugrunde. Aber bekommt Achtsam Morden überhaupt eine 2. Staffel? Wann könnte diese bei Netflix zu sehen sein? Und was verrät die Vorlage darüber, wie es für Björn weitergehen könnte? Hier findet ihr alle wichtigen Infos:

Kommt eine 2. Staffel von Achtsam Morden zu Netflix?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine 2. Staffel von Achtsam Morden offiziell bestellt. In der Regel wartet der Streamingdienst zuerst die Abrufzahlen neuer Produktionen in den ersten Wochen nach dem Start ab, ehe ein Urteil über eine Fortsetzung gefällt wird.

Sollte Netflix zügig eine weitere Staffel von Achtsam Morden in Auftrag geben, sollten sich Fans jedoch auf eine längere Wartezeit einstellen. Mit Blick auf die Produktionszeit der Auftaktstaffel sollte Staffel 2 frühestens Ende 2025 oder erst 2026 bei Netflix aufschlagen.

Mehr zur Serie:

Die Netflix-Serie Achtsam Morden könnte 5 Staffeln lang laufen

Sollte die Crime-Comedy zu einem Hit werden, dann gibt es schon jetzt genug Stoff für insgesamt fünf Staffeln. Vorlage der Netflix-Serie ist nämlich die Achtsam Morden-Buchreihe von Autor Karsten Dusse, die aktuell schon fünf Bände umfasst:



Band 1: Achtsam morden (2019)

Band 2: Das Kind in mir will achtsam morden (2020)

Band 3: Achtsam morden am Rande der Welt (2021)

Band 4: Achtsam morden im Hier und Jetzt (2022)

Band 5: Achtsam morden durch bewusste Ernährung (2024)

Da die erste Staffel der Netflix-Serie die gesamte Handlung des ersten Bandes verfilmt hat, könnten weitere Seasons ebenfalls jeweils ein Buch der Reihe rund um Björn Diemels achtsame wie chaotische Abenteuer adaptieren.

Wie geht es in Achtsam Morden Staffel 2 weiter?

Sollte die Netflix-Adaption auch in Zukunft der Vorlage folgen, dann liefert die Roman-Fortsetzung Das Kind in mir will achtsam morden bereits einen konkreten Ausblick, wie es für Björn Diemel in Staffel 2 weitergehen könnte. Und ja, er wird schon wieder zum Mörder.

Nach dem ganzen Chaos rund um Dragan und die Konflikte der Mafia will Björn einfach nur einen ruhigen Urlaub mit seiner Familie im Allgäu verbringen. Wäre da nicht ein äußerst nerviger Kellner, der den Anwalt mal wieder aus der Ruhe bringt. Das Resultat: Björn will dem unfähigen Servicepersonal einen Denkzettel verpassen. Der Streich geht aber schief und der Kellner stürzt in den Tod.



Zum Glück ahnt niemand, dass Björn dahinter steckt. Dennoch sucht er nach seiner Rückkehr nach Berlin Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) wieder auf, um seinem mörderischen Ausbruch auf den Grund zu gehen. Diesmal wird psychologisch tiefer gebohrt und Björn muss zusätzlich lernen, mit seinem inneren Kind ins Reine zu kommen. Aber keine Sorge: Abseits neuer Anti-Stress-Tipps geht es auch wieder kriminell zur Sache. Dabei spielt eine offene Frage aus Staffel 1 eine wichtige Rolle.

Was ist mit Boris passiert? Auf diese Frage liefert der 2. Band der Reihe bereits eine Antwort. Den russischen Gangster (Luca Maric) wollte Björn am Ende von Staffel 1 zum vermeintlichen Versteck Dragans bringen. Umgebracht hat der Anwalt ihn aber nicht. Stattdessen sperrte er das Oberhaupt der Mafia-Konkurrenz in einen Kellerraum unter seiner Kindertagesstätte.

Natürlich gerät Björn bald wieder an seine Grenzen, denn ein anonymer Erpresser hat das Geheimnis um Boris herausgefunden, und fordert dessen abgetrennten Kopf. Mal wieder muss der Anwalt eine scheinbar ausweglose Situation mit Achtsamkeit und der Hilfe von Erzieher/Gangster Sascha (Murathan Muslu) bewältigen, während ihm die Polizei gefährlich nahekommt. In der Serie ist dies Kommissarin Nicole (Britta Hammelstein), die den Part des Buchcharakters Peter Egmann in der Adaption übernommen hat.

