Criminal Minds Evolution bei Sat.1: So geht die Serienkiller-Suche nach Sicarius in Folge 7 weiter

Criminal Minds: Evolution läuft gerade jede Woche in Doppelfolgen bei Sat.1. Wir sagen euch, wann Folge 7 und 8 kommen und was euch in der nächsten Folge rund um den Serienkiller Sicarius erwartet.

Criminal Minds: Evolution ist die 16. Staffel der beliebten Krimi-Serie Criminal Minds und läuft gerade das erste Mal im deutschen Free-TV. Bei Sat.1 folgen wir jede Woche in Doppelfolgen dem FBI-Team der BAU (Behavioral Analysis Unit) bei ihrer Serienkiller-Jagd. In dieser Staffel ist allerdings alles anders: Es gibt einen übergreifenden Serienmörder, der das Team die ganze Staffel über im Griff hat. Er wird Sicarius genannt. Wir liefern euch die wichtigsten Infos zur aktuellen TV-Ausstrahlung. Ihr erfahrt, wann Episode 7 kommt und wie es in der nächsten Folge weitergeht. TV-Ausstrahlung von Criminal Minds Evolution: Alle Sendetermine bei Sat.1

Criminal Minds: Evolution hat anders als bisherige Criminal Minds-Staffeln nur 10 Folgen. Das heißt, dass wir uns heute Abend nach Episode 5 und 6 schon über der Hälfte der Staffel befinden. Die nächste Staffel ist zum Glück schon bestellt und es gibt bereits erste Hinweise auf den neuen Criminal Minds-Bösewicht. Die Folgen von Criminal Minds: Evolution werden jeden Dienstag im Doppelpack zur besten Sendezeit bei Sat.1 ausgestrahlt. Folge 1 und 2: Dienstag, 9. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 3 und 4: Dienstag, 16. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 5 und 6: Dienstag, 23. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 7 und 8: Dienstag, 30. Januar 2024, 20.15 Uhr

Finale: Folge 9 und 10: Dienstag, 6. Februar 2024, 20.15 Uhr In der Nacht nach der Ausstrahlung könnt ihr die Wiederholungen der Doppelfolgen bei Sat.1 schauen. Ebenfalls könnt ihr die gesamte Staffel bei Disney+ im Abo streamen *. In Folge 7 erfahren wir noch mehr über den Serienkiller Sicarius In der 6. Folge namens Erlernte Hilflosigkeit entgingen Jennifer rund Luke haarscharf einem Bombenangriff und das Team suchte bei einem Mörder im Todestrakt nach Hinweisen auf Sicarius. CBS Criminal Minds: Evolution, Folge 7 Auch in Folge 7 wird das FBI-Team wieder von anderen Verbrechen abgelenkt und der Sicarius-Fall wird ihnen beinahe entzogen. Sie müssen sich auf Entführungen an einer Universität konzentrieren. Mehr zu Criminal Minds Evolution: Star wurde vor 12 Jahren aus der Serie geekelt – heute ist sie eine der wichtigsten Darstellerinnen Was die Folge besonders spannend macht: Wir erfahren noch mehr über die Hintergrundgeschichte von Elias Voit (Zach Gilford), auch Sicarius genannt. Auch dort zieht sich die Schlinge zu, als seine Frau ihn mit der Wahrheit konfrontiert. Sie weiß, dass er seinen Job verloren hat und er gerät noch weiter außer Kontrolle. Folge 7 und Folge 8 von Criminal Minds: Evolution heißen Was uns nicht umbringt und Knoten. Ihr könnt sie am 30. Januar 2024 um 20.15 Uhr bei Sat.1 sehen. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.