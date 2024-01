Neue Criminal Minds: Evolution-Fotos bestätigen große Bösewicht-Rückkehr – und die wichtigste Enthüllung kommt erst noch

Die zweite Staffel von Criminal Minds: Evolution wird endlich gedreht. Dank Bildern vom Set ist jetzt auch bestätigt, dass der verstörendste Fiesling seit langem zurückkehren wird.

Dem altgedienten Criminal Minds-Universum ist dank Criminal Minds: Evolution ein erfolgreiches Revival gelungen. Das lag nicht zuletzt an der fesselnden Staffel 1-Jagd auf einen Serienkiller namens Sicarius. Wie Bilder vom Staffel 2-Set jetzt bestätigen, wird der verstörende Fiesling in den neuen Folgen zurückkehren. Vorsicht, Spoiler!

Criminal Minds: Evolution-Bösewicht sorgt erst in Staffel 2 für die schlimmste Enthüllung

Wie der offizielle Criminal Minds-Account auf Instagram zeigte, haben die Macher mit der Produktion von Staffel 2 begonnen. Das allein ist für viele Fans ein Geschenk: Wie TV Guide schreibt, sollte die zweite Staffel bereits im April 2023 mit dem Dreh beginnen, verzögerte sich aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks aber immer weiter.

Unter anderem ist auf Instagram auch Zach Gilford zu sehen, der in Staffel 1 den großen Bösewicht Elias Voit verkörperte. Die größte Wendung um den Begründer des Serienkiller-Netzwerks in Staffel 1 kommt womöglich noch: Voit hat Wissen über ein finsteres Geheimnis namens Gold Star, dessen Inhalt zu den schockierendsten Enthüllungen in Staffel 2 zählen könnte.



Wann kommt Criminal Minds: Evolution Staffel 2 nach Deutschland?

Wann genau Staffel 2 von Criminal Minds: Evolution nach Deutschland kommt, ist bisher noch nicht klar. In den USA könnten die neuen Folgen ab Sommer ausgestrahlt werden. Wir rechnen daher hierzulande nicht vor Ende 2024 mit einem Start.

