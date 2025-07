Wann kommt endlich Marvels neuer Blade-Film? Selbst der Hauptdarsteller will nicht mehr über das Chaos reden

Während Mahershala Ali gerade mit Jurassic World 4 im Kino zu sehen ist, wartet die halbe Welt eigentlich auf seinen MCU-Auftritt als Blade.

Blade wurde schon vor sechs Jahren angekündigt, aber mehrfach verschoben. Aktuell wissen wir eigentlich nur, dass der Film doch nicht wie geplant dieses Jahr im Kino startet. Er steckt also knietief in der Produktionshölle. Mittlerweile scheint auch Hauptdarsteller Mahershala Ali ziemlich genervt davon zu sein.

Blade kommt und kommt einfach nicht – nicht einmal mehr der Hauptdarsteller will noch darüber reden

Vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es seitens Schauspieler Mahershala Ali noch, er sei bereit und warte nur auf seinen Blade-Auftritt. An ihm liegt es also offenbar nicht. Die neueste Reaktion auf eine indirekte Frage nach Blade in einem Vogue-Interview fiel da schon etwas abwehrender aus.

In dem Gespräch beantworteten Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und eben Mahershala Ali diverse Fragen. Eine davon drehte sich darum, ob die Gruppe sämtliche Marvel Cinematic Universe-Filme aufzählen könne, in denen Ali und Johansson zu sehen waren.

Daraufhin entgegnete er eigentlich für das Blade-Reboot eingeplante Mahershala Ali nur: "Lasst mich da raus." Er musste daraufhin zwar selbst lachen, aber es wurde trotzdem ziemlich deutlich, dass der Schauspieler lieber nicht über seine aktuelle Beziehung zu Marvel und dem Blade-Film sprechen möchte.

Sowohl Scarlett Johansson als auch Jonathan Bailey bohrten ein bisschen nach und sagten Dinge wie: "Es gibt da einen [Film], auf den wir sehr gespannt sind". Ali winkte allerdings ab und erklärte, dass es sich hierbei doch eher um eine "Scarlett-Frage" handeln würde. Auch auf weitere Nachfragen zum Thema reagierte der Schauspieler nicht.

Wann kommt der neue Blade-Film denn jetzt? Was wir aktuell wissen

Diverse Drehbuchautor:innen haben sich bereits die Klinke in die Hand gegeben und mehrere Kinostarttermine wurden in den Wind geschlagen. Aktuell gibt es keinen genauen Plan, wann und unter wessen Leitung die Dreharbeiten starten sollen.

Dementsprechend wirkt es aktuell eher fraglich, ob der Film tatsächlich irgendwann noch das Licht der Welt erblickt. Offiziell abgesagt wurde er zumindest noch nicht.