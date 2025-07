Wann kommt Jurassic World 4 als Stream zu Netflix, Amazon und Co.? Der Start könnte früher sein, als gedacht

Mit Jurassic World: Die Wiedergeburt läuft aktuell einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino. Doch ab wann kann man Teil 4 der Dinoreihe zu Hause bei Netflix und Co. streamen?

Einmal mehr dominieren die Dinosaurier die Leinwand und sorgen für Kinomagie. Wie schon Steven Spielbergs Original von 1993 wartet auch der von Gareth Edwards inszenierte Jurassic World: Die Wiedergeburt mit einigen Momenten auf, bei denen man nur staunen kann, von nervenaufreibenden Action-Szenen ganz zu schweigen.

Besonders eine Sequenz mit einem gelben Schlauchboot dürfte Dino-Fans sehr glücklich machen. Nicht zuletzt wurde diese damals aus dem ersten Film gestrichen. Über drei Dekaden später bekommen wir sie endlich zu Gesicht. Doch ab wann kann man die wuchtige T-Rex-Begegnung auch im Heimkino genießen? Wir klären auf.

Wann erscheint Jurassic World 4 im Stream?

Bislang hat Universal keinen Streaming-Start für Jurassic World: Die Wiedergeburt verraten. Wir gehen davon aus, dass der Film Anfang August als Video-on-Demand erhältlich ist. Wenn wir uns die vergangenen Teile der Reihe sowie den letzten großen Universal-Blockbuster anschauen, lässt sich diese Tendenz ausmachen.

Jurassic World kam am 12. Juni 2015 ins Kino und erschien am 20. Oktober 2025 als Video-on-Demand – ein Abstand von 130 Tagen.

kam am 12. Juni 2015 ins Kino und erschien am 20. Oktober 2025 als Video-on-Demand – ein Abstand von 130 Tagen. Jurassic World 2 kam am 22. Juni 2018 ins Kino und erschien am 4. September 2018 als Video-on-Demand – ein Abstand von 74 Tagen.

kam am 22. Juni 2018 ins Kino und erschien am 4. September 2018 als Video-on-Demand – ein Abstand von 74 Tagen. Jurassic World 3 kam am 10. Juni 2022 ins Kino und erschien am 14. Juli 2022 als Video-on-Demand – ein Abstand von 34 Tagen.

Hier kann man gut sehen, dass das Fenster zwischen Kino- und Heimkinostart immer kleiner geworden ist. Gerade in der Pandemie hat Universal seine Strategie maßgeblich überdacht und war eines der ersten großen Studios, das seine Filme sehr schnell als Stream zur Verfügung stellt. Daran hat sich zuletzt nicht viel geändert.

Wicked ist der jüngste Überflieger aus dem Hause Universal und hat an den Kinokassen über 750 Millionen US-Dollar eingespielt. Wir haben es also mit einem Blockbuster in der Größenordnung von Jurassic World: Die Wiedergeburt zu tun. Und Wicked erschien 39 Tage nach seinem Kinostart als Video-on-Demand.



Wenn wir uns an den Zahlen von Jurassic World 3 und Wicked orientieren, dürfte der Streaming-Start von Jurassic World 4 nur noch rund einen Monat auf sich warten lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das neue Dino-Abenteuer in der ersten Augusthälfte erscheint. Mit den 39 Wicked-Tagen kämen wir etwa auf den 10. August 2025.

Wann kommt Jurassic World 4 zu Netflix und Co.?

Vorerst wird Jurassic World: Die Wiedergeburt nur als Video-on-Demand mit diversen Kauf- und Leihoptionen erhältlich sein. Universal stellt seine Filme in der Regel bei allen großen VoD-Diensten bereit, etwa Amazon, Apple und Microsoft. Bis der Film bei einem Streamer im Abo landet, dürfte noch einige Zeit vergehen, gerade bei Netflix.

Im Fall von Jurassic World 4 ist es naheliegend, dass der Film zuerst ins Abo des ebenfalls zu Universal gehörenden Streaming-Diensts Peacock wandert – zumindest in den USA. In Deutschland war der Streaming-Dienst kurzzeitig in das Angebot von Sky und WOW integriert. Das ist allerdings schon seit Ende 2022 nicht mehr der Fall.

Peacock existiert in Deutschland nicht als Streaming-Dienst. Nachdem sich WOW zuletzt Wicked als erster Streamer in Deutschland exklusiv im Abo gesichert hat, stehen die Chancen gut, dass auch Jurassic World 4 dort zuerst im Abo zu sehen sein wird. Spätere Veröffentlichungen bei Amazon Prime und Netflix sind damit nicht ausgeschlossen.

Wann erscheint Jurassic World 4 auf Blu-ray und DVD?

Bei vielen Händlern wird aktuell der 31. Dezember 2025 für den physischen Heimkinostart von Jurassic World: Die Wiedergeburt genannt. Hierbei handelt es sich allerdings nur um einen Platzhalter. Es ist davon auszugehen, dass der Film deutlich früher auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc erscheint, voraussichtlich in drei bis vier Monaten.

