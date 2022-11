Wann kommt Manifest Staffel 4 Teil 2 zu Netflix? 2 ideale Starttermine gibt es schon

Das Finale des Serien-Hits Manifest legt nach 10 Folgen eine Netflix-Pause ein. Wann Staffel 4 Teil 2 startet ist noch nicht bekannt. Aber es gibt 2 konkrete Hinweise.

Mit Staffel 4 setzt die gefeierte Mystery-Serie Manifest auf Netflix zum Landeanflug an. Nach 10 Folgen und einer Menge schockierender Antworten und Wendungen werden Fans mit einem apokalyptischen Cliffhanger zurückgelassen. Nun drängt die Frage: Wird es eine 5. Staffel geben? Die simple Antwort lautet: Nein.

Die 4. Staffel Manifest ist die letzte und bringt die Geschichte der 828ler in 20 Episoden zu einem Abschluss. Diese werden in zwei Teilen veröffentlicht. Bis zum Start der finalen Folgen müssen sich Fans aber noch etwas gedulden. Denn Teil 2 wird dieses Jahr definitiv nicht zu sehen sein. Ein Netflix-Startdatum ist noch nicht festgesetzt, aber es gibt bereits zwei ideale Termine.

Wann startet Manifest Staffel 4 Teil 2 auf Netflix?

Ursprünglich sollte Manifest im Juni 2024 enden – punktgenau zum prophezeiten Todesdatum der 828ler. Die Absetzung durch NBC machte dem Masterplan von Schöpfer Jeff Rake aber einen Strich durch die Rechnung. Glücklicherweise rettete Netflix die Serie, die nun schon 2023 zu Ende gehen wird. Aber wann genau?

© Netflix Sogar Cal ist traurig, dass Manifest endet

Daten und Zahlen spielen in Manifest eine wichtige Rolle. Und eben diese sind auch essentieller Bestandteil bei der Veröffentlichung durch Netflix. So wurden zum Beispiel die Ankündigung der Verlängerung als auch der erste Teaser zur neuen Season auf einen 28. August terminiert – eine direkte Anspielung auf Flug 828.



Auch das Startdatum von Staffel 4 Teil 1 am 4. November wurde nicht zufällig gewählt. An diesem Tag kehrte innerhalb der Serie das verschwundene Flugzeug nach fünfeinhalb Jahren zurück. Daher erscheint es nur logisch, dass Netflix auch für die Veröffentlichung des Serienfinales wieder einen mit Bedeutung aufgeladenen Termin auswählen wird. Und davon gibt es einige:

7. April 2013 – Verschwinden von Flug 828

– Verschwinden von Flug 828 4. November 2018 – Rückkehr von Flug 828

– Rückkehr von Flug 828 2. Juni 2024 – das prophezeite Todesdatum der Hauptfiguren

– das prophezeite Todesdatum der Hauptfiguren 828 – Flugnummer der zurückgekehrten Maschine

Eine Veröffentlichung des Serienfinales auf Netflix am 7. April 2023 würde daher absolut Sinn machen. Damit würde Manifest exakt 10 Jahre nach dem Abflug von 828 zu Ende gehen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Start von Teil 2 am 2. Juni 2023, also am Todesdatum der Stones bzw. am Tag der Apokalypse – allerdings um ein ganzes Jahr verfehlt.

Warum es mit Manifest Staffel 4 erst 2023 weitergehen kann

Dass diese zwei möglichen Termine jeweils auf einen Freitag (den traditionellen Netflix-Release-Tag) fallen, spricht dafür, dass es am Ende eine der beiden Optionen wird. Diese bedeuten für Fans aber leider eine lange Wartezeit. Ein früherer Start ist aber mit Blick auf die Produktion der 4. Staffel nicht möglich.

Die Dreharbeiten zu Teil 2 sind gerade erst im Oktober 2022 beendet worden. Zwischen Drehschluss und Netflix-Release lagen bei Teil 1 über sechs Monate. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass Teil 2 entweder im April (6 Monate) oder im Juni (8 Monate) des kommenden Jahres zu sehen sein wird.

Wie gefällt euch die 4. Staffel von Manifest bisher?