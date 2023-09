Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix? Den neuen Folgen steht genau ein riesiges Problem im Weg

Die Netflix-Adaption von One Piece ist einer der größten Serienstarts des Sommers. Aber wird es auch eine 2. Staffel geben? Hier gibt's die wichtigsten Infos.

One Piece ist ein Franchise der Superlativen. Eiichiro Odas Piraten-Epos ist nicht nur der meistverkaufte Manga aller Zeiten, sondern auch die Vorlage einer Anime-Serie, die Fans seit über 20 Jahren und 1000 Episoden anhaltend begeistert. Am 31. August 2023 startete bei Netflix die erste Live-Action-Adaption der Abenteuer von Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und seiner Strohhutbande.

Die Netflix-Serie One Piece verfilmt die sogenannte Eastblue-Saga aus Anime und Manga. Aber wird es nach der 8-teiligen Auftaktstaffel ein Wiedersehen mit den Realserien-Strohhüten geben? Wie es um die 2. Staffel von One Piece steht und wann diese auf Netflix starten könnte, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wird es eine 2. Staffel von One Piece auf Netflix geben?

Das große Zeitalter der Piraten und die Geschichte von Monkey D. Ruffy ist nach den ersten acht Folgen noch lange nicht vorbei. Denn Staffel 1 adaptiert lediglich einen Bruchtteil der epischen Handlung der Vorlage – genau genommen die ersten 100 Manga-Kapitel von aktuell 1090! (Stand: August 2023).

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Netflix' One Piece anschauen:

One Piece - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Genug Stoff für weitere Staffeln gibt es mehr als genug. Aber noch ist eine 2. Staffel von One Piece nicht in trockenen Tüchern. Die Live-Action-Adaption ist eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt. Der Streaming-Dienst wird daher erstmal die Abrufzahlen innerhalb des ersten Wochen nach Start abwarten.

Aufgrund der enormen Popularität der One Piece-Marke können wir aber davon ausgehen, dass Netflix größere Pläne für die Serie hat. Aber es gibt ein großes Problem, der einer Verlängerung um Staffel 2 derzeit im Wege steht: der Hollywood-Streik der Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften.

Erst wenn der Streik beendet ist, sollten wir mit einer finalen Entscheidung über die Zukunft von One Piece rechnen. Denn während des Streiks können die beteiligten Autor:innen und Schauspielenden keine neuen Verträge aushandeln.

Wann könnte One Piece Staffel 2 auf Netflix starten?

Sollte Netflix zeitnah eine weitere Staffel von One Piece in Auftrag geben, müssen sich Fans trotzdem auf eine quälend lange Wartezeit einstellen. Bereits die Produktion der ersten Staffel des Fantasy-Piraten-Abenteuers war nämlich extrem zeitaufwändig.

Die Arbeit an einer Staffel von One Piece kann bis zu 24 Monate in Anspruch nehmen. Allein die Dreharbeiten zu den ersten acht Folgen verschlangen fast acht Monate. Bis zum Start dauerte es aufgrund der aufwändigen Post-Produktion weitere 12 Monate.

Wenn wir Staffel 1 als Beispiel heranziehen und die Dreharbeiten zu den nächsten Folgen im Idealfall Anfang kommenden Jahres beginnen, dann könnte One Piece Staffel 2 frühestens im Sommer 2025 auf Netflix landen.

