Seit 20 Jahren unersetzbar für One Piece: Die deutsche Ruffy-Stimme über die Netflix-Serie, den Anime und die emotionalsten Momente seiner Arbeit

Für die Live-Action-Verfilmung von One Piece holte Netflix die bekannten deutschen Stimmen zurück. Warum das die einzig richtige Entscheidung war? Das erklärt uns Monkey D. Ruffy persönlich.

Seit über 20 Jahren ist Synchronsprecher Daniel Schlauch die deutsche Stimme von Monkey D. Ruffy im One Piece-Anime. Auch für die Live-Action-Verfilmung von Netflix darf er den jungen Strohhut-Piraten wieder vertonen. Als Dialogregisseur hinter der deutschen Netflix-Fassung setzte er sich für die Rückkehr der bekannten Anime-Synchronsprecher:innen ein. Die Alternative? Unvorstellbar!

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gibt uns Daniel Schlauch – unter anderem auch die deutsche Stammstimme von Zac Efron – einen Einblick hinter die Kulissen der Synchronarbeiten an Netflix' One Piece-Serie. Zudem spricht er über die Herausforderungen der Realserie und verrät, warum er auch nach über 20 Jahren noch gerne "Ich werde der zukünftige König der Piraten!" schreit.

Wir sprechen im Podcast mit One Piece-Synchronsprecher Daniel Schlauch über die Netflix-Adaption

Die One Piece-Adaption ist ein voller Erfolg. Unter den wachsamen Augen des Manga-Schöpfer Eiichiro Oda entstand eine Live-Action-Verfilmung, die den Balanceakt zwischen Vorlagentreue, sinnvollen Änderungen und Ergänzungen meistert. Dazu trumpft die Serie mit einer fantastischen Besetzung auf und verpasst besonders in der deutschen Synchronfassung Anime-Fans mit vielen bekannten Stimmen die volle Nostalgie-Breitseite. Und anderem sind zu hören:

Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) – deutsche Stimme: Daniel Schlauch

Für Dialogregisseur und Synchronsprecher Daniel Schlauch war die Arbeit an der Netflix-Serie nicht minder nostalgisch. Nach über 20 Jahren zum Beginn der Reise der jungen Piraten-Crew aus dem Eastblue zurückzukehren und zahlreiche ikonische Momente nocheinmal zu erleben und zu vertonen, war für den Ruffy-Sprecher und seine Kolleg:innen eine ergreifende Erfahrung.

