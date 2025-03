Wann kommt Paradise Staffel 2 zu Disney+? Die Fortsetzung des Sci-Fi-Thrillers ist näher als gedacht

Der überraschendste Serien-Hype des Frühjahrs ist das Mystery-Format Paradise bei Disney+. Aber wann wird Staffel 2 des postapokalyptischen Sci-Fi-Thrillers zu sehen sein?

Wer hat den Präsidenten Cal Bradford ermordet? Mit dieser Frage köderte Paradise bei Disney+ Thriller-Fans, ehe sich die neue Serie von This is Us-Schöpfer Dan Fogelman direkt am Ende der 1. Folge als gewaltige Überraschung für Mystery- und Sci-Fi-Fans offenbarte. Nach acht Episoden ist die Geschichte der Untergrundstadt aber noch längst nicht zu Ende.

Wann könnte die 2. Staffel von Paradise bei Disney+ starten? Und was verrät das schockierende Ende von Staffel 1 darüber, wie es für Xavier Collins (Sterling K. Brown) weitergeht? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Sci-Fi-Thriller bei Disney+: Wann startet Paradise Staffel 2?

Die Zukunft von Paradise ist gesichert. Vor wenigen Wochen bestätigten Hulu und Disney+ die Verlängerung um eine 2. Staffel. Im Gegensatz zu vielen anderen Streaming-Serien aus dem Sci-Fi-Genre müssen Fans in diesem Fall keine zwei oder gar drei Jahre auf die Fortsetzung warten.

Das verriet Serienschöpfer Dan Fogelman persönlich auf X und enthüllte, dass die Dreharbeiten zu Staffel 2 nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung des Staffelfinales beginnen werden. Sollte alles glattlaufen, wird Paradise Staffel 2 schon im Frühling oder Sommer 2026 bei Disney+ und Hulu an den Start gehen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Staffel 1:

Paradise Staffel 2 schickt Xavier Collins in die Postapokalypse

Im Finale der 1. Staffel wurde das erste große Mysterium der Thriller-Serie gelüftet und die Lösung versteckte sich die ganze Zeit vor unseren Augen. Der Mörder von Cal Bradford (James Marsden) war niemand geringeres als Bibliothekar Trent (Ian Merrigan), der bereits in der Vergangenheit versucht hatte, den Präsidenten zu töten.

Die 2. Staffel wird sich nun dem noch größeren Rätsel der Serie widmen: Wie sieht die Welt außerhalb von Paradise aus? Kleine Häppchen hat uns Staffel 1 bereits präsentiert. Ein Megatsunami und ein Atomkrieg stürzten die Welt in den Abgrund. Der US-Präsident aktivierte jedoch rechtzeitig ein EMP-Netzwerk, das sämtliche Elektronik weltweit (auch Atomraketen) ausschaltete.

Paradise-Chefin Sinatra (Julianne Nicholson) versuchte mit allen Mitteln das Geheimnis zu wahren, dass es außerhalb der Bunkerstadt tatsächlich noch Leben gibt. Die Luft ist nicht so toxisch wie angenommen und zahlreiche Menschen überlebten den Weltuntergang, was spannende neue Konflikte für Staffel 2 verspricht. Wie das Staffelfinale enthüllte, könnten um die 55 Millionen Amerikaner:innen noch am Leben sein – inklusive Xaviers Ehefrau Teri (Enuka Okuma).

Im Podcast stellen wir euch neue Serien-Highlights im März vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende von Staffel 1 steigt Xavier in ein Flugzeug, um Paradise zu verlassen und in der Außenwelt nach seiner Frau zu suchen. Gemeinsam mit ihm werden wir in der kommenden Season nun erstmals das ganze Ausmaß der Apokalypse zu sehen bekommen und erfahren, wie sich die Überlebenden ohne Strom im zerstörten Amerika durchschlagen.

Aber nicht nur die Suche nach Teri wird die Handlung in Staffel 2 vorantreiben. Auch innerhalb der Bunkerstadt schwelen einige Konflikte, die die schwer verwundete Sinatra diesmal nicht so leicht verschwinden lassen kann. Und sollte die Außenwelt von der Existenz Paradises erfahren, könnte die Sci-Fi-Serie auf eine verheerende Eskalation hinauslaufen.