Wann kommt Percy Jackson Folge 3? Alle Infos zur Fortsetzung der Fantasy-Serie bei Disney+

Die Fantasy-Serie Percy Jackson begeistert bei Disney+. Hier erfahrt ihr, wann Folge 3 und die restlichen Episoden der Serie erscheinen. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zukunft.

Nach zwei Kinofilmen erobert Percy Jackson nun die Serienlandschaft. Seit dem 20. Dezember 2023 läuft die 1. Staffel der gleichnamigen Fantasy-Serie bei Disney+ und sorgt für ein aufregendes Abenteuer, das in die griechische Mythologie eintaucht. Götter und Titanen treffen hier aufeinander. Und dazwischen: ein kleiner Junge.

Percy Jackson (Walker Scobell) findet heraus, dass er der Sohn des Poseidon und somit ein Halbgott ist. Zudem sieht er sich mit einem schweren Vorwurf konfrontiert: Er soll den Blitz des Zeus gestohlen haben. Mit seinen Freunden – Halbgöttin Annabeth (Leah Jeffries) und Satyr Grover (Aryan Simhadri) – will er seinen Namen wieder reinwaschen.

Wann geht die Geschichte weiter?

Disney+ hat zum Start der Percy Jackson-Serie zwei Episoden veröffentlicht. Hier erfahrt ihr alles über die Veröffentlichung der übrigen Folgen.



Percy Jackson-Serie bei Disney+: Wann kommt Folge 3?

Die 3. Folge der 1. Staffel von Percy Jackson erscheint am Mittwoch, dem 27. Dezember 2023 bei Disney+. Ab 3 Uhr morgens steht das neue Kapitel als Stream zur Verfügung. Insgesamt umfasst die Staffel acht Episoden.

Alle Episoden der Percy Jackson-Serie im Überblick:

Staffel 1, Folge 1 erschien am 20. Dezember 2023

erschien am 20. Dezember 2023 Staffel 1, Folge 2 erschien am 20. Dezember 2023

erschien am 20. Dezember 2023 Staffel 1, Folge 3 erscheint am 27. Dezember 2023

erscheint am 27. Dezember 2023 Staffel 1, Folge 4 erscheint am 3. Januar 2024

erscheint am 3. Januar 2024 Staffel 1, Folge 5 erscheint am 10. Januar 2024

erscheint am 10. Januar 2024 Staffel 1, Folge 6 erscheint am 17. Januar 2024

erscheint am 17. Januar 2024 Staffel 1, Folge 7 erscheint am 24. Januar 2024

erscheint am 24. Januar 2024 Staffel 1, Folge 8 erscheint am 31. Januar 2024

Zudem erwartet uns am 31. Januar 2024 ein Special, das einen Blick hinter die Kulissen wirft. In der Dokumentation A Hero's Journey: The Making of Percy Jackson and the Olympians erfahren wir, wie die Serie entstanden ist.

Fantasy-Fortsetzung: Ist Percy Jackson Staffel 2 bestätigt?

Bisher wurde die Percy Jackson-Serie noch nicht offiziell verlängert. Eine Fortsetzung mit Staffel 2 bietet sich aber definitiv an. Nicht zuletzt existieren viele weitere Geschichten aus dem von Rick Riordan geschaffenem Fantasy-Universum. Zwischen 2005 und 2009 hat der US-amerikanische Schriftsteller fünf Romane geschrieben.

Percy Jackson – Diebe im Olymp (2005)

(2005) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (2006)

(2006) Percy Jackson – Der Fluch des Titanen (2007)

(2007) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (2008)

(2008) Percy Jackson – Die letzte Göttin (2009)

Nach der Ankündigung der Serie setzte Riordan die Buchreihe 2023 fort.

Percy Jackson – The Chalice of the Gods (2023)

(2023) Percy Jackson – Wrath of the Triple Goddess (2024)

Darüber hinaus sind viele weitere Bücher erschienen, die das Percy Jackson-Universum ausbauen. Dazu gehören Helden des Olympus (5 Bände, 2010-2014), Die Abenteuer des Apollo (5 Bände, 2016-2020), Die Kane-Chroniken (3 Bände, 2010-2012) und die Magnus Chase-Reihe (3 Bände, 2015-2017), ganz zu schweigen von weiteren Ablegern und Ergänzungen wie Comics und Einzelgeschichten.

Zum Weiterlesen: Walker Scobell wäre auch sofort bei Legend of Zelda dabei

Reichlich Stoff für Staffel 2 ist also vorhanden. Jetzt muss Disney+ der Fortsetzung von Percy Jackson: Die Serie nur noch grünes Licht geben.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.