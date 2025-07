Wann kommt Sandman Staffel 2 Teil 2 zu Netflix? Ihr müsst nicht lange warten

Die 2. und letzte Staffel von Sandman wird bei Netflix in drei Teilen veröffentlicht. Wann es mit Folgen 7 und dem großen Fantasy-Finale weitergeht, erfahrt ihr hier.

Die 2. Staffel der Fantasy-Serie Sandman startete nach fast drei Jahren Wartezeit am 3. Juli 2025 endlich auf Netflix und begeistert als fantastische Comic-Adaption. Allerdings wurden nur die ersten sechs von 12 Folgen veröffentlicht. Lange müssen Fans aber nicht warten, ehe es mit Dream (Tom Sturridge) auf dem Streamer weitergeht und das epische Finale ansteht. Denn nach zwei Seasons und insgesamt 23 Episoden wird die Fantasy-Saga noch diesen Monat beendet.

Netflix beendet Sandman: Wann startet Staffel 2, Folge 7?

Ganze fünf Folgen stehen noch aus, ehe die Geschichte von Dream abgeschlossen ist. Diese werden als Staffel 2 Teil 2 am 24. Juli 2025 bei Netflix auf einen Schlag veröffentlicht. Danach gibt es aber noch einen Bonus für Fans: Am 31. Juli erscheint eine zusätzliche 12. Episode, die losgelöst von der Hauptstory die dreiteilige Comic-Miniserie Death: The High Cost of Living adaptiert und ganz im Zeichen des Charakters Death (Kirby Howell-Baptiste) steht.

In den ersten sechs Episoden von Sandman Staffel 2 musste Dream bzw. Morpheus auf dramatische Weise erkennen, dass bestimmte Entscheidungen verheerende Konsequenzen haben können. So forderte die Suche nach seinem Bruder Destruction gleich mehrere tragische Opfer. Im Finale werden nun zahlreiche Konflikte miteinander kollidieren und eine Tragödie epischen Ausmaßes in Gang setzen.

Wie geht es in Sandman Staffel 2 Teil 2 weiter? Im Netflix-Finale steht für Morpheus alles auf dem Spiel

Mit Blick auf die Comic-Vorlage von Neil Gaiman werden die verbleibenden fünf Folgen von Sandman unter anderem die beiden letzten Sammelbände Die Gütigen (Band 9) und Das Erwachen (Band 10) verfilmen. Nichts weniger als ein Krieg um das Traumreich steht darin bevor. Achtung, es folgen Spoiler:

Am Ende von Episode 6 hat Dream ein uraltes Gesetz gebrochen. Als er seinen Sohn Orpheus (Ruairi O'Connor) von dessen Unsterblichkeit erlöst und tötet, hat er Blut der eigenen Familie vergossen. Diese Tat ruft die Furien bzw. Erinnyen auf den Plan, die dieses Verbrechen rächen: Sie wollen das Traumreich und Dream selbst vernichten.

Die Furien sind aber nicht die einzigen, die Dreams Tod fordern. Seit Morpheus' Besuch zu Beginn der Staffel fürchtet die Sterbliche Hippolyta Hall (Razane Jammal), dass er eines Tages ihren im Traumreich gezeugten Sohn Daniel holen kommen würde. Als das Kind schließlich von Loki (Freddie Fox) und Puck (Jack Gleeson) entführt wird, glaubt Lyta, dass Dream dahinter steckt – und schmiedet einen gefährlichen Racheplan.

Wie die ultimative Schlacht um das Schicksal von Dream und seinem Reich ausgeht, wollen wir an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Die Antwort bekommen Fans am 24. Juli 2025 auf Netflix.