Wann kommt The Marvels zu Disney+? Das ist womöglich der Starttermin des letzten MCU-Blockbusters 2023

Mit The Marvels läuft aktuell der neueste Film aus dem Marvel Cinematic Universe im Kino. Wann trifft die Fortsetzung mit Brie Larson bei Disney+ ein? Es gibt ein sehr wahrscheinliches Zeitfenster für den Start.

Der letzte große Marvel-Film des Jahres erobert die Leinwand: The Marvels. Hier haben wir es mit einem ganz besonderen Crossover-Event zu tun. Drei wichtige MCU-Geschichten werden miteinander verwoben. Auf der einen Seite bekommen wir eine Fortsetzung von Captain Marvel. Auf der anderen Seite schließt der Film an die Serien WandaVision und Ms. Marvel, die 2021 und 2022 bei Disney+ erschienen sind.

Neuer MCU-Blockbuster: Wann komm The Marvels zu Disney+?

Nach dem Kinostart stellt sich für viele MCU-Fans die Frage, wann The Marvels bei Disney+ erscheint. Der Streaming-Dienst ist in den vergangenen Jahren zum Heimathafen des MCU geworden. Wann trifft also das neuste Abenteuer dort ein?

The Marvels erscheint voraussichtlich Mitte Februar 2024 bei Disney+.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Marvels schauen:

The Marvels - Trailer (Deutsch) HD

Offiziell ist dieser Termin nicht. Mit einem Blick ins MCU-Archiv lässt sich der Streaming-Start von The Marvels aber leicht herleiten. Ant-Man and the Wasp startete in den USA am 17. Februar 2023 im Kino und kam am 17. Mai 2023 zu Disney+. Guardians of the Galaxy Vol. 3 eroberte ab dem 5. Mai 2023 die große Leinwand. Das Debüt bei Disney+ erfolgte am 2. August 2023 – beide Male also rund vier Monate nach Kinostart.

Natürlich kann sich die Veröffentlichungsstrategie jederzeit ändern. Indiana Jones und das Rad des Schicksals war fast ein halbes Jahr lang im Kino zu sehen. Ende Juni stürzte sich Harrison Ford in sein letztes Indy-Abenteuer. Erst im Dezember erscheint es bei Disney+. Über weitere Updates zum Disney+-Start von The Marvels halten wir euch auf dem Laufenden. Jetzt könnt ihr den Film erstmal im Kino genießen.

Nach The Marvels: Die nächsten MCU-Projekte befinden sich bereits in der Pipeline

Wie geht die große MCU-Geschichte nach The Marvels weiter? Noch vor Ende des Jahres soll die 2. Staffel der Animationsserie What If...? bei Disney+ starten. Mit Echo erwartet uns die nächste Live-Action-Serie am 10. Januar 2023. Im Kino steht als Nächstes ein neuer Captain America- und ein neuer Deadpool-Film an.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.