Indiana Jones 5 kommt im Dezember zu Disney+ und dazu gibt einen Bonus-Film, mit dem niemand gerechnet hat

Ende Juni startete mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals das große Finale der Indiana Jones-Reihe im Kino, die vor über vier Dekaden ihren Anfang nahm. 1981 schlüpfte Harrison Ford in Jäger des verlorenen Schatzes zum ersten Mal in die Rolle des ikonischen Archäologen. Nun hat er sich von Hut und Peitsche verabschiedet.

Doch wann tritt Indy sein letztes Abenteuer im Heimkino an? Nachdem kürzlich der DVD- und Blu-ray-Start von Indiana Jones und das Rad des Schicksals angekündigt wurde, steht jetzt fest, wann der Film bei Disney+ erscheint. Ihr müsst euch noch knapp einen Monat gedulden, bis ihr Indy 5 im Abo streamen könnt.

Wann kommt Indiana Jones 5 zu Disney+?

Indiana Jones und das Rad des Schicksals startet am 1. Dezember 2023 bei Disney+. Damit feiert der Film fünf Monate nach dem Kinostart seine Streaming-Premiere. Um Indiana Jones 5 bei Disney+ zu schauen, ist ein Abo notwendig. Hier findet ihr alle Infos zu den drei Abo-Modellen von Disney+ in einer Übersicht.

Wann erscheint Indiana Jones 5 auf DVD, Blu-ray und 4K?

Wenn ihr euch Fords Abschiedsvorstellung ins Regal stellen wollt, müsst ihr ein paar Tage länger warten. Indiana Jones und das Rad des Schicksals erscheint am 8. Dezember 2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc. Zudem veröffentlicht Disney ein limitiertes Steelbook, das den Film sowohl auf Blu-ray als auch auf 4K-Disc enthält.

Was hat es mit dem Bonus-Film zu Indiana Jones 5 auf sich?

Neben Indiana Jones und das Rad des Schicksals kommt am 1. Dezember 2023 auch ein Bonus-Film zu Disney+. Es handelt sich um die Dokumentation Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford, die in Spielfilmlänge hinter die Kulissen der Indiana Jones-Reihe blickt und mit nie vorhergesehenem Behind-the-Scenes-Material aufwartet.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Indiana Jones-Doku schauen:

Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford - Trailer (English) HD

Neben Ford kommen in Interviews u.a. die beiden Schöpfer der Reihe, George Lucas und Steven Spielberg, zu Wort. Darüber hinaus treten Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy, Produzent Frank Marshall und Regisseur James Mangold auf. Letztgenannter inszenierte Indiana Jones und das Rad des Schicksals.

In dem Film begegnen wir einem ziemlich heruntergekommenen Indy, der sich in einer Welt wiederfindet, in der kein Platz mehr für ihn ist. 1969 interessieren sich die Menschen für den Wettlauf ins All. Genau in dem Moment kommt seine Patentochter, Helena, in sein Leben gestolpert und reißt ihn hinein in ein neues Abenteuer.

