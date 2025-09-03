Wann kommt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4? Das Serienfinale muss den größten Fan-Wunsch endlich erfüllen

The Walking Dead: Daryl Dixon wird mit Staffel 4 enden. Aber werden Daryl und Carol in Spanien bleiben oder den Weg nach Hause finden? Alle wichtigen Infos zum großen Finale bekommt ihr hier.

Die 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon ist schon wieder zu Ende. Mit einem kleinen Reboot verfrachtete die Spin-off-Serie Daryl und Carol unfreiwillig nach Spanien. Das neue Serienkapitel begeisterte mit Western-Vibes und spanischer Leidenschaft, doch nach 7 Folgen ist das Europa-Abenteuer noch nicht vorbei.



Wenig überraschend verweilt die The Walking Dead-Serie noch ein wenig länger in Spanien. Diese wurde nämlich längst um eine 4. Staffel verlängert, die auch die letzte für das Spin-off sein wird. Wann The Walking Dead: Daryl Dixon bei Magenta TV zurückkehrt und was das Staffel 3-Ende bereits über Staffel 4 verrät, haben wir euch hier zusammengefasst.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Daryl Dixon Staffel 3:

Das Ende von The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 erklärt

Zu Beginn der 3. Staffel strandeten Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) an der Küste Spaniens. Um über den Atlantik nach Amerika zurückkehren zu können, setzten sie all ihre Hoffnung auf die Reparatur ihres Segelboots. Doch zuerst wurde das Duo in die Probleme des Dorfes Solaz del Mar hineingezogen – an denen sie selbst nicht ganz unbeteiligt waren.

Nach der Entführung Justinas (Candela Saitta) steht im Finale für Daryl und Paz (Alexandra Masangkay) eine Rettungsmission in Alhambra an, die ganz nebenbei mit der Auslöschung der spanischen Monarchie endet. Die Gefahr durch El Alcazar scheint vorerst gebannt, doch in Solaz del Mar kommt es zu einer brutalen Konfrontation: Bürgermeister Federico (Óscar Jaenada) will Roberto (Hugo Arbues) durch hungrige Zombies hinrichten lassen. In letzter Sekunde eilt Justina zur Rettung und prangert öffentlich die Machenschaften ihres Onkels an, der daraufhin in eine Zelle gesperrt wird.

Jetzt steht einem Happy End eigentlich nichts mehr im Wege. Das Boot von Daryl und Carol wird wieder seetauglich und ihre neuen spanischen Verbündeten Roberto, Justina sowie Antonio (Eduardo Noriega) möchten sich ihnen anschließen, um in den USA ein neues Leben zu beginnen. Nur leider ist das Glück nicht auf ihrer Seite.

Fede kann auf seinem Gefängnis ausbrechen und schwört sich Rache an Daryl. Am Strand entfacht ein Kampf auf Leben und Tod, bei dem das Boot plötzlich Feuer fängt. Eine gewaltige Explosion lässt alle Hoffnung auf eine baldige Heimreise in Flammen aufgehen. Und was jetzt?

Wie geht es in The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4 weiter?

Daryl und Carol müssen mit ihren spanischen Begleitern jetzt einen neuen Weg finden, um die iberische Halbinsel verlassen zu können. Am Ende von Staffel 3 kündigt sich zudem unerwartete Unterstützung an. Den Franzosen Stéphane Codron (Romain Levi) hat es ebenfalls nach Spanien verschlagen, der aus der Ferne die Explosion am Strand beobachtet.

In Staffel 4 treibt damit nun gleich sechs Charaktere die Mission an, einen alternativen Transportweg über den Atlantik zu finden. Per Schiff oder per Flugzeug? Das ist leider noch nicht bekannt. Allerdings könnten der in Galicien nahegelegene Seehafen Puerto de A Coruña oder der historisch bedeutende Atlantikhafen von Cádiz im Süden des Landes eine erste Anlaufstelle sein, um ein neues Boot zu suchen.

Konkrete Details zur Handlung von Staffel 4 sind bisher noch nicht bekannt. Da es sich aber um die finale Season des The Walking Dead-Spin-offs handelt, können wir damit rechnen, dass die Geschichte auf eine Rückreise nach Amerika hinausläuft. Ob es am Ende alle Hauptcharaktere in Sicherheit schaffen, ist jedoch eine andere Frage.

Bis die aus Daryl, Carol, Antonio, Justina, Roberto und Codron bestehende Gruppe ihr Ziel erreicht, erwarten uns aber zuerst weitere wunderschöne Landschaften und Orte Spaniens sowie neue gefährliche Konflikte – und vielleicht eine Antwort, ob Rick Grimes wirklich einen Bruder in Spanien hat.

Viele The Walking Dead-Fans teilen jedoch einen bestimmten Wunsch für das Serienfinale des Spin-offs: Dass Daryl Dixon endlich erfährt, dass sein totgeglaubter Freund Rick Grimes all die Jahre zuvor überlebt hat und hoffentlich mit diesem am Ende wiedervereint wird.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4?

Die Dreharbeiten zur nächsten Staffel laufen bereits seit Mai 2025 in Spanien auf Hochtouren. Sollten Verzögerungen ausbleiben, steht einem erneuten September-Start nichts im Wege. Im Gegensatz zu den bisherigen Seasons wird das Serienfinale ganze acht Episoden umfassen.

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4 wird voraussichtlich im September 2026 bei AMC an den Start gehen. In Deutschland wird die nächste Season wieder bei Magenta TV zu sehen sein. Für weiteren Zombie-Nachschub sorgt auch das Spin-off The Walking Dead: Dead City, das jedoch voraussichtlich erst 2027 mit einer 3. Staffel zurückkehrt.