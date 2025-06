Die Zukunft einer der besten The Walking Dead-Serien ist gesichert – Norman Reedus hat das Beweisfoto

The Walking Dead-Star Norman Reedus dreht aktuell still und heimlich an der nächsten Staffel seines TWD-Ablegers. Daryl Dixons Überleben ist nun bis mindestens nächstes Jahr sicher.

Aktuell ist Norman Reedus im Kino an der Seite von Ana de Armas kämpfend in Ballerina unterwegs. Um seinen eigenen Serienableger zu The Walking Dead muss sich trotzdem niemand sorgen: Obwohl Staffel 3 erst dieses Jahr starten soll, dreht er aktuell schon Staffel 4 von The Walking Dead: Daryl Dixon.

Norman Reedus steckt schon mitten in Staffel 4 von The Walking Dead: Daryl Dixon

Das TWD-Universum ist wie ein Zombie: auch nach dem Ende der Hauptserie 2022 nicht totzukriegen. Über die Qualität von Spin-offs, wie den mittlerweile beendeten Ablegern Fear the Walking Dead (2015-23) und World Beyond (2020-21) und The Ones Who Live (2024), gehen die Meinungen der Fans auseinander. Aktuell läuft Negans und Maggies Serie The Walking Dead: Dead City in Staffel 2.

Die Serie, die ein Muss für TWD-Fans ist, ist allerdings The Walking Dead: Daryl Dixon, die erstmals in Europa spielt und zuletzt Daryl und Carol (Melissa McBride) wiedervereinte. Bevor Staffel 3 überhaupt ein Startdatum hat, verkündete Schauspieler Norman Reedus schon, dass er "wieder dabei" ist, Daryl Dixon in Staffel 4 weiteres Leben einzuhauchen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da Reedus seinen Post schon vor zwei Wochen absetzt hat, sind die Dreharbeiten zu Daryl Dixon Staffel 4 mittlerweile in vollem Gange sein. Wo die Hauptfiguren sich dann befinden, verrät der Wohnwagen im Hintergrund nicht. Fest steht nur, dass es in Staffel 3 nach Spanien geht. Ob wir dann noch mehr Neuerungen wie sich gegenseitig bekämpfende Zombies, einen küssenden Daryl und Zwischenstopps in Grönland zu sehen bekommen?

Im Ranking aller Walking Dead-Serien nach Moviepilot-Bewertung schaffte es Daryl Dixon letztes Jahr auf Platz 2 nach der Hauptserie und wurde mittlerweile nur von der Rick-und-Michonne-Serie The Ones Who Live noch überholt.

Wann starten Staffel 3 und 4 von The Walking Dead: Daryl Dixon?

Ein offizieller Start wurde für das Daryl Dixon-Wiedersehen noch nicht verkündet. Wir rechnen aber fest damit, dass Staffel 3 noch 2025 kommen wird, wahrscheinlich im Herbst. Wie die ersten zwei Seasons, die im Jahrestakt veröffentlicht wurden. Entsprechend dürfen wir mit Staffel 4 im zweiten Halbjahr 2026 rechnen. Ob Season 4 die letzte Staffel sein wird, ist noch nicht bekannt.

Podcast zur aktuellen Staffel 2 von TWD: Dead City

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf die Rückkehr von Daryl Dixon müssen wir noch etwas warten. Ob sich das Wiedersehen mit Maggie und Negan in der aktuellen Staffel von The Walking Dead: Dead City lohnt, erfahrt ihr im kurzen Podcast-Check zu Seaosn 2.