Wann kommt You Staffel 5 zu Netflix? Alle Infos zur Fortsetzung des Serienkiller-Hits mit Penn Badgley

You Staffel 4 um Penn Badgleys charmanten Serienkiller Joe bombardierte Fans mit jeder Menge Twists. Wann geht es mit Staffel 5 der Netflix-Serie weiter?

Nach Staffel 4 des Serienkiller-Hits You - Du wirst mich lieben mit Penn Badgley mussten sich manche Netflix-Abonnent:innen erst einmal ausruhen. Twists und Wendungen prasseln dort mit solcher Häufigkeit auf die Fans ein, dass sich überhaupt die Frage stellt, an welche Story Staffel 5 anknüpfen kann. Wir haben alle aktuellen Infos zur Fortsetzung der Serie zusammengetragen.

You Staffel 5 bei Netflix: Wann kehrt Penn Badgley als Serienkiller Joe zurück?

Um es gleich vorwegzunehmen: Bestätigt hat Netflix eine fünfte Staffel der Hit-Serie noch nicht. Dramaturgisch haben die meisten Erzählstränge in Staffel 4 ihr Ende gefunden. Nichtsdestotrotz scheinen weitere Folgen in Anbetracht der Popularität des Streaming-Hits sehr wahrscheinlich. Auch wenn You Staffel 4 längst nicht allen Fans gefallen hat.

Serien-Macherin Sera Gamble erzählte dem Hollywood Reporter bereits von einer Idee für Staffel 5. Sofern die Netflix-Zahlen für Staffel 4 also stimmen und die Produzent:innen nach wie vor eine Story-Zukunft sehen, ist im Winter 2024 / Frühjahr 2025 mit You Staffel 5 zu rechnen. Die Einschätzung ergibt sich aus den bisherigen Intervallen zwischen den einzelnen Staffeln.

Wird Staffel 5 die letzte You-Staffel bei Netflix?

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass auf eine mögliche fünfte Staffel noch weitere fünf folgen werden. "Wenn es noch eine Staffel gibt, wird es [die letzte], denke ich", erklärte Badgley bereits im Happy Sad Confused -Podcast. Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder You-Fan für sich selbst entscheiden.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von The Mandalorian und Netflix’ Fantasy-Hit Shadow & Bone sowie eine heiß erwartete Sci-Fi-Serie mit Mega-Besetzung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.