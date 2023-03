Nein danke, Netflix: You Staffel 4 ist eine Beleidigung meiner Intelligenz

Penn Badgleys intellektueller Serienkiller Joe Goldberg mordet sich auch in Staffel 4 munter durch den Bekanntenkreis seiner Herzensdamen. Was schon immer unrealistisch war, ist jetzt nur noch albern.

Mit Staffel 4 wagte Netflix mit You - Du wirst mich lieben auf gleich zwei Ebenen etwas Neues. Aus der "Serienkiller erzählt uns, warum es romantisch ist, Menschen zu stalken und umzubringen"-Serie wurde "Serienkiller versucht Knives Out-mäßig herauszufinden, wer unerträgliche Reiche umbringt". Außerdem erschienen die Folgen nicht auf einmal. Teil 1 von Staffel 4 gab es im Februar zu streamen, Teil 2 seit dem 9. März 2023.

Das Gute: Diese neuen Ansätze machen Joe Goldberg (Penn Badgley) und seine komplett fehlgeleitete Vorstellung von Liebe wieder interessanter. Das Schlechte: Wohin sich die vierte Staffel des Netflix-Hits entwickelt, ist selbst für You-Verhältnisse beeindruckend dämlich.

Es folgen Spoiler für alle 4 Staffeln von You, inklusive dem aktuellen Staffelfinale.

You Staffel 4 stolpert von einer absurden Mordsituation zur nächsten

Im ersten Teil der vierten Staffel baut sich Joe als Literatur-Professor "Jonathan Moore" ein neues Leben in London auf. Hier lernt er Kate (Charlotte Ritchie) und ihren Freundeskreis aus unsympathischen Rich Kids kennen, von denen plötzlich einer nach dem anderen abgemurkst wird. Joe erhält mysteriöse Nachrichten des Mörders, der ihn in seine Taten involviert – und stellt schließlich fest: Der Mörder ist der Bestseller-Autor und Bürgermeisterschaftskandidat Rhys (Ed Speleers), der laut seiner Biografie eine ähnlich traumatische Kindheit hatte wie Joe. Spannend! Leider macht fast alles, was in den folgenden Episoden passiert, absolut gar keinen Sinn.

Seht hier den Trailer zu Teil 2 von You Staffel 4:

You: Du wirst mich lieben - S04 Teil 2 Trailer (Deutsch) HD

Erst taucht eine psychotische Fotografin auf, die Joes reiche Bekannte Lady Phoebe (Tilly Keeper) kidnappt, während die gerade ihre Hochzeit mit Ätz-Freund Adam (Lukas Gage) feiert. Die Fotografin kommt Joe gerade recht. Ihr kann er auf Befehl von Rhys hin die Morde an den Rich Kids anhängen. Denn Rhys hat ein Druckmittel gegen den frischgebackenen Professor in der Hand: Er hat Marienne (Tati Gabrielle) gefangen genommen, die große Liebe von Joe aus Staffel 3. Ab dann passiert alles auf einmal.

Joe soll für Rhys Kates Vater Tom (Greg Kinnear) umbringen, der wiederum Joes wahre Identität kennt. Joes Lieblingsstudentin Nadia (Amy-Leigh Hickman) schöpft mittlerweile Verdacht gegen ihren Professor, findet auf Basis eines Paparazzi-Fotos vor einem indischen Imbiss den Ort, an dem Marienne gefangen gehalten wird und wir erfahren: Joe hat Marienne in einen Glaskasten gesperrt. Der mordende Rhys existiert nur in seiner Fantasie. Was Joe dann auch herausfindet, als er den echten Rhys im Auftrag von Kates Vater Tom umbringt, und sein ausgedachter Rhys neben der Leiche auftaucht. Ein echter Fight Club-Moment – oder zumindest maximal verwirrend und wie David Fincher bei Wish bestellt.

Plot-Twists statt Logik: In den neuen Folgen des Serienkiller-Spektakels ergibt nichts mehr Sinn

Netflix Rhys (links) und Joe machen gemeinsame Sache – in Joes Kopf

Im Folgenden hat Joe einen Nervenzusammenbruch, zumindest kurz. Im Traum wird er von seinen Ex-Freundinnen heimgesucht, die ihm seine furchtbaren Taten vor Augen führen. Hier taucht auch Fan-Favoritin Love (Victoria Pedretti) noch mal auf.

Marienne stirbt derweil an einer Überdosis Schmerzmittel im Glaskasten, woraufhin Joe eine schwerwiegende Entscheidung trifft: Wenn er das Leid seiner Liebsten beenden will, muss er sich selbst töten. Vorher ermordet er aber noch den Vater von Kate, damit seine Geliebte endlich aus dessen Schatten treten kann. Kates Vater wiederum hatte kurz zuvor noch Adam von BDSM-Sexarbeiter:innen töten lassen, weil sich Kate Sorgen um ihre Freundin Lady Phoebe machte. Wirkt nach ein bisschen viel auf einmal? Absolut!

Aber zurück zum Haupt-Serienkiller Joe: Dessen Mord an Tom verläuft quasi ohne Komplikationen, obwohl Tom Lockwood angeblich unglaublich klug, mächtig und reich ist. Anschließend verschafft sich Joe noch Zugang zu Toms Konten, indem er ein komplett unerklärtes Rätsel in einem Buch löst.

Das könnte jetzt das Ende sein. Also, das Ende von Joe. Denn der schubst erst sein böses Alter Ego, den imaginären Rhys, von einer Brücke, springt dann hinterher und scheint tot. Aber nein! Er wird von der Polizei gerettet und gesteht Kate schließlich seine Vergangenheit. Was der nicht so richtig viel auszumachen scheint, schließlich hat sie als Teenagerin dafür gesorgt, dass mehrere Kinder an Krebs (?!) erkranken.

Ebenfalls nicht tot ist Marienne, die mit Hilfe von Studentin Nadia und Blutdrucksenkern ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Aber das weiß Joe nicht. Was er weiß ist allerdings, dass Nadia ihm auf die Schliche gekommen ist, also tötet er ihren Freund und hängt ihr den Mord an. Auch das verläuft absolut reibungslos. Die moralischen Zweifel, die Joe vor seinem Suizidversuch umtrieben, scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben. Und all das passiert in fünf Folgen!

Das Ende von You Staffel 4 ist eine riesige Enttäuschung – und hält Netflix die Option für Staffel 5 offen

Netflix Kate und Joe scheinen füreinander bestimmt – vorerst

Die Sache ist: Die vierte Staffel von You hat einige richtig gute Szenen. Allen voran der, in der die Erzählperspektive kippt und wir Joe so sehen, wie er wirklich ist. Nicht, wie er sich selbst sieht. Die Momente, die wir durch die Augen von Marienne erleben, die verzweifelt nach Wegen sucht, ihrem "verliebten" Peiniger zu entkommen, sind unglaublich stark und wirklich gruselig.

Joes Selbstbild als unverstandener Romantiker, der manchmal eben furchtbare Dinge tun muss, hat die Netflix-Serie über Jahre hinweg aufgebaut. In Staffel 4 deutete alles darauf hin, dass es endgültig dekonstruiert wird. Schließlich gibt es ja sogar diese Szene, in der Joe realisiert, das Problem zu sein, und in die Themse springt, um sich selbst ein Ende zu setzen. Ein perfektes Ende für eine Show, die sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen musste, Serienmörder zu romantisieren.

Doch You ist eben nicht irgendeine Serie, sondern eine Erfolgsgeschichte für Netflix, die nicht einfach so enden kann. Deswegen wird Joe aus dem Wasser gezogen, hat durch Katherines enorme finanzielle Möglichkeiten plötzlich kein Problem mehr und kann unter seinem echten Namen nach New York zurückkehren und einen Buchladen kaufen. Das mag das perfekte Setup sein, um sich weitere Staffeln offenzuhalten, ist aber nicht nur feige, sondern auch wahnsinnig frustrierend.

Vier Staffeln Drama, Charakterentwicklung und erschreckende Enthüllungen für ... nichts. Joe ist genau da, wo er angefangen hat. Nur dass er jetzt nicht einmal mehr Konsequenzen für seine Taten zu fürchten braucht. Das ultimative Happy End für einen Serienkiller. Will ich sehen, wie sich You in einen melodramatischen Serienabklatsch von American Psycho verwandelt? Sorry, Netflix, aber: Nein. Danke.

Diskussion im Podcast: Wie finden wir die Änderungen in You Staffel 4?

Die 4. Staffel You ist seit dem 9. Februar 2023 bei Netflix verfügbar. Serienkiller Joe Goldberg flüchtete nach Europa und wird dort zum Gejagten eines anderen Killers. Hendrik Busch und Lisa Ludwig reden über alles, was sich in You geändert hat und ob sich zumindest der erste Teil der Staffel lohnt.



