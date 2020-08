Wann schläft Keanu Reeves? John Wick 5 und 4 folgen direkt auf Matrix 4

John Wick 5 ist gesichert. Um die Produktion zu schultern, scheint sich Keanu Reeves ein unfassbares Pensum aufzulanden. Nach Matrix 4 rutscht er in 2 John Wick-Drehs.

Die Jagd geht weiter und weiter: John Wick 5 ist offiziell bestätigt. Wie Entertainment Weekly berichtet, sollen der schon länger geplante John Wick: Kapitel 4 und der 5. Teil direkt nacheinander gedreht werden. Keanu Reeves wird wegen einer gewissen anderen Action-Verpflichtung kaum zu Atem kommen. Wann schläft der Mann eigentlich?

Erst Matrix 4, dann John Wick 4, dann John Wick 5

Vor wenigen Monaten noch deutete sich eine irre Konstellation an: John Wick 4 und Matrix 4 sollten am selben Tag, dem 21. Mai 2021 starten - beide mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Corona hat diesen Knoten nun gelöst, John Wick 4 startet fast genau ein Jahr später am 26. Mai 2022. Ob Matrix 4 den anvisierten Termin einhalten kann, ist unklar. Die Dreharbeiten mussten lange pausieren, laufen jetzt aber wieder im Studio Babelsberg.

Alles verschiebt sich etwas nach hinten und der Zeitdruck wird größer. Der ambitionierte John Wick-Plan sieht nun ein unfassbares Action-Pensum für Keanu vor. Derzeit werden die Skripte für die beiden Actionfortsetzungen fertiggestellt. Der Lionsgate-Chef erklärt weiter: "Wir hoffen, John Wick 4 und 5 direkt nacheinander zu drehen, wenn Keanu Anfang nächsten Jahres verfügbar ist."

Wird Keanu Reeves so gestresst wie John Wick?

Wie lange die Dreharbeiten von Matrix 4 noch andauern, ist schwer zu sagen. Aber hoffentlich nimmt sich Keanu Reeves zwischen Matrix 4 und John Wick 4 eine kleine Auszeit. Ein Back-to-Back-Dreh, zumal bei einer Actionproduktion, ist körperlich auszehrend. Sollte Reeves tatsächlich ohne Pause von einem Franchise ins nächste rüberrutschen, wird er sich am Ende noch fühlen wie ... John Wick.

Trailer zu John Wick 3

John Wick 3 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der Actionheld erlebte in den ersten drei Filmen einen unmenschlichen Dauerstress, es vergeht unfassbar wenig Zeit zwischen John Wick 1 und 3. Diese Hatz sollte sich der inzwischen 55 Jahre alte Keanu Reeves nicht zumuten.

Einen Starttermin für John Wick 5 gibt es noch nicht.

Sollte nach 5 Filmen Schluss sein oder wollt ihr mehr?