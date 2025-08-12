Wann spielt Alien: Earth? Die Timeline des gigantischen Sci-Fi-Franchise erklärt

Alien: Earth ist bei Disney+ gestartet. Aber wann spielt die Serie innerhalb ihres Sci-Fi-Franchise? Könnte sogar die legendäre Figur Ripley auftauchen? Wir erklären die Timeline.

So passt Alien: Earth in die Timeline des Alien-Franchise

Alien: Earth erntet laut Rotten Tomatoes viele begeisterte Kritiken und konnte auch uns überzeugen. Am 13. August 2025 ist die Serie bei Disney+ gestartet und erzählt dort erstmals im milliardenschweren Alien-Franchise eine Story auf dem blauen Planeten. Aber wann genau spielt sie?

Alien: Earth spielt im Jahre 2120, also zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten Alien-Films. Das Prequel Prometheus dagegen beginnt gute 30 Jahre vor den Handlungen der Serie. Insgesamt ergibt sich folgende Timeline:

2089 – Die Handlung von Prometheus beginnt mit der Reise zu den Erbauern.

– Die Handlung von Prometheus beginnt mit der Reise zu den Erbauern. 2104 – Die Handlung der Prometheus-Fortsetzung Alien: Covenant beginnt mit dem Auffinden des einzigen Prometheus-Überlebenden.

– Die Handlung der Prometheus-Fortsetzung Alien: Covenant beginnt mit dem Auffinden des einzigen Prometheus-Überlebenden. 2120 – Die Alien: Earth-Handlung beginnt.

– Die Alien: Earth-Handlung beginnt. 2122 – Die Handlung des ersten Alien-Films beginnt: Ripley (Sigourney Weaver) und die Crew der Nostromo begegnen auf einem fremden Planeten der Alien-Kreatur.

– Die Handlung des ersten Alien-Films beginnt: Ripley (Sigourney Weaver) und die Crew der Nostromo begegnen auf einem fremden Planeten der Alien-Kreatur. 2142 – Die Protagonisten von Alien: Romulus entdecken das gefährliche Wrack der Raumstation Renaissance und seiner Forschungsstation Romulus.

– Die Protagonisten von Alien: Romulus entdecken das gefährliche Wrack der Raumstation Renaissance und seiner Forschungsstation Romulus. 2179 – 57 Jahre nach der Handlung erwacht Ripley aus dem Kälteschlaf und kehrt in Aliens - Die Rückkehr auf den Alien-Planeten zurück.

– 57 Jahre nach der Handlung erwacht Ripley aus dem Kälteschlaf und kehrt in Aliens - Die Rückkehr auf den Alien-Planeten zurück. 2180 – Alien³: Ripley stürzt auf dem Gefängnisplaneten Fury 161 ab und bekämpft dort an der Seite der Häftlinge ein weiteres Alien. Um seine Auslöschung zu garantieren, opfert sie sich am Ende des Films.

– Alien³: Ripley stürzt auf dem Gefängnisplaneten Fury 161 ab und bekämpft dort an der Seite der Häftlinge ein weiteres Alien. Um seine Auslöschung zu garantieren, opfert sie sich am Ende des Films. 2379 – Alien - Die Wiedergeburt: 200 Jahre nach ihrem Tod wird ein Ripley-Klon geboren – die skrupellose Weyland-Yutani Corporation will von der Alien-Königin profitieren, die im Körper der Kopie heranwächst.

Die Alien vs. Predator-Filme gehören nicht zum Kanon

Neben den bisher sieben Hauptfilmen des Alien-Franchise sind zwei Crossover mit der Predator-Reihe erschienen:

Beide gehören laut ScreenRant nicht zum offiziellen Kanon. Sie spielen 2004 und nutzen die Erde als Schauplatz eines Kampfes zwischen Xenomorphs und der gnadenlosen Jägerspezies der Predators.

Nichtsdestotrotz gelten beide Franchises für viele Fans als verwandt. Auch in der kommenden Fortsetzung Predator: Badlands könnten womöglich Alien-Anspielungen vorkommen. Bestätigt ist allerdings nichts.

