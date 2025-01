"War ein Mentor für mich": Warum Ich vermisse dich-Star Richard Armitage immer wieder in Harlan Coben-Serien mitspielt

Richard Armitage war schon in sieben Netflix-Serien vertreten – vier davon Harlan Coben-Adaptionen. Warum zieht es den Schauspieler immer wieder in die Thriller-Welt des Bestsellerautors?

Die Karriere des britischen Schauspielers Richard Armitage hat in den vergangenen zehn Jahren eine für viele überraschende Entwicklung durchgemacht. Als Zwergenkönig Thorin Eichenschild zählte er einst zum heroischen Hauptcast der Hobbit-Trilogie, gefolgt von einer beeindruckend monströsen Verwandlung als Roter Drache in der Hannibal-Serie und der zentralen Rolle als CIA-Agent in Berlin Station.

2017 kam Armitage (zunächst als Sprecher für den Castlevania-Cartoon) mit Netflix ins Geschäft und machte den Streaming-Dienst zu seiner Hauptwirkungsstätte – vornehmlich in Adaptionen von Harlan Coben-Krimis.

Richard Armitage und Harlan Coben: Das Netflix-Dreamteam verbindet eine Liebe für Thriller

Die letzten sieben Serieneinträge in Richard Armitages Filmographie sind Netflix-Projekte. Zwei davon Animationsserien, vier davon Harlan Coben-Adaptionen: Ich schweige für dich, Wer einmal lügt, In ewiger Schuld und zuletzt die Thriller-Serie Ich vermisse dich. Doch was fasziniert den Schauspieler mit der tiefen Stimme so an den Stoffen des Bestsellerautors, dass er ihm dermaßen die Treue hält?

Im Gespräch mit der Radio Times (via TV Guide ) und Coben selbst, gab Armitage folgendes über den Krimi-Autor zu Protokoll:

Mit dem, was er in seinen Dramen, seinen Büchern und Adaptionen macht, hat er seinen Finger am Puls von etwas sehr Aktuellem. Ich sage immer, Harlans Markenzeichen sind die Fingerabdrücke, die wir im Bereich der Technologie, die wir nutzen, hinterlassen.

Im Bezug auf seine jüngste Netflix-Serie mit Coben-Basis, ging Armitage noch etwas mehr ins Detail, was seine Bindung an die Netflix-Formate betrifft:

Was mich zurückkommen lässt, ist, dass ich mich immer sehr geschmeichelt und geehrt fühle, wenn man mich zurückbittet. Dann liest man die erste Episode und sagt sich: 'Das kann ich nicht machen'. [...] Aber auch zu wissen, dass Netflix eine so loyale Fanbase für Harlan Coben geschaffen hat, er ist fast sein eigenes Cinematic Universe.

Auch Richard Armitage ist mittlerweile Thriller-Autor

Für Richard Armitage ist Harlan Coben aber nicht nur ein ständiger Quell des Netflix-Einkommens, sondern mittlerweile auch ein persönlicher Freund. So viel gab der Schauspieler vor wenigen Monaten im Interview mit STV News zu verstehen, als er seinen Debütroman Geneva* vorstellte. Denn auch Armitage ist mittlerweile als Thriller-Autor tätig, der Coben als seinen "unbewussten Mentor" bezeichnet, den er auch mal anrufen kann, wenn er an einem Punkt in der Story feststeckt.

In seinem eigenen Roman geht es um eine Nobelpreisträgerin auf der Suche nach einem Heilmittel für Alzheimer, die für eine Konferenz nach Genf reist und plötzlich nicht mehr weiß, wem sie vertrauen kann.

