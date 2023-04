Was machen Lizzo und Jack Black hier? Star Wars-Auftritte in der neusten Folge von The Mandalorian verwirren Fans

The Mandalorian bietet in Folge 6 gleich zwei skurrile Gastauftritte. Fans fragen sich, wie es Musikerin Lizzo und Comedy-Ass Jack Black in die Star Wars-Serie geschafft haben.

The Mandalorian zeigt Lizzo und Jack Black als Päärchen mit Baby Yoda

The Mandalorian macht auch in Staffel 3 mit seinen Gastauftritten von sich reden. In Folge 6 gibt es davon gleich zwei. Dort sind Jack Black (School of Rock) und Grammy-Preisträgerin und Musik-Star Lizzo (Hustlers) in einer Szene zu sehen. Die Star Wars-Community ist begeistert.

In The Mandalorian Folge 6 kommen Black und Lizzo als opulent gekleidetes Päärchen vor, das sich an einem sportlichen Wettstreit beteiligt. Grogu greift den beiden durch seine Machtfähigkeiten dabei leicht unter die Arme. Und die Fans können nicht genug davon bekommen.

"Grogu hilft Gräfin Lizzo dabei, das Spiel zu gewinnen. Das war so süß, ich liebe ihn", schreibt ein Fan etwa. "Ich bin völlig besessen von Lizzo und Jack Black in The Mandalorian", heißt es an anderer Stelle. Ein drittes Community-Mitglied fasst die Verblüffung vieler Zuschauer:innen in einfache Worte: "Was machen Lizzo und Jack Black denn hier?"

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Gastauftritt der Star Wars-Serie die Fans umtreibt. Nach einem ikonischen Auftritt Mark Hamills im Staffel 2-Finale ließ sich kürzlich etwa Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best in The Mandalorian blicken.

