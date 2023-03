Star Wars-Sensation: Jar Jar Binks-Darsteller ist in The Mandalorian zurückgekehrt

The Mandalorian überrascht diese Woche mit einer phänomenalen Star Wars-Rückkehr: Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best kehrt in die weit entfernte Galaxis zurück.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Über die 4. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian werden wir noch lange reden. Nicht nur erfahren wir endlich, wie Baby Yoda während der Order 66 aus dem Jedi-Tempel entkommen konnte. Gerettet wird der kleine Grogu von niemand Geringerem als Ahmed Best, der in der Prequel-Trilogie als Jar Jar Binks zu sehen war.

Bevor Verwirrung entsteht: Nein, der liebenswürdige Gungan aus Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung taucht in der neuen Folge von The Mandalorian nicht auf. Stattdessen schlüpft Best in eine komplett andere Rolle: Er spielt den Jedi-Meister Kelleran Beq, der sich um die Ausbildung der Padawane kümmert.

Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best spielt Jedi-Meister Kelleran Beq in The Mandalorian

Obwohl es das erste Mal ist, dass wir die Figur in einer großen Star Wars-Geschichte zu Gesicht bekommen, hat Best den Jedi bereits in der Vergangenheit gespielt. Geschaffen wurde Kelleran Beq für die Game-Show Star Wars: Jedi Temple Challenge, die im Mai 2020 auf dem YouTube-Kanal Star Wars Kids veröffentlicht wurde.

Disney Ahmed Best als Kelleran Beq in The Mandalorian

Die Star Wars-Rückkehr von Ahmed Best ist vor allem deswegen so berührend, weil er im Zuge der Prequel-Trilogie eine der größten Zielscheiben für den Unmut enttäuschter Fans war. Best hat mehrmals darüber gesprochen, dass er aufgrund der Reaktionen damals sogar über Suizid nachdachte, wie der Hollywood Reporter festhält.

Hier könnt ihr den Trailer zu Jedi Temple Challenge schauen:

Star Wars: Jedi Temple Challenge - S01 Trailer (English) HD

In den vergangenen Jahren kehrte er langsam wieder in das Franchise zurück, angefangen bei Auftritten bei der Star Wars Celebration bis hin zu seinem Jedi Temple Challenge-Engagement. The Mandalorian markiert seine bisher größte Star Wars-Rolle seit Jar Jar Binks in den Prequels. Hoffentlich werden wir ihn in dieser noch öfter sehen.

Jar Jar Binks und Kelleran Beq sind nicht die einzigen beiden Star Wars-Rollen ins Bests Filmographie. In der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars hat er neben dem Gungan auch diverse andere kleine Parts gesprochen. In Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger taucht er ganz kurz als Achk Med-Beq auf.

