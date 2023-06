Was zum Teufel: Jared Leto klettert in Berlin an einem Hotel hoch, aber für den lustigsten Teil musst du das Video bis zum Ende anschauen

Zuletzt wollte Jared Leto als Morbius in Sonys Marvel-Universum Fuß fassen – und scheiterte. Nun will er sich offenbar direkt für die Rolle von Spider-Man bewerben.

Wer kennt es nicht? Man läuft an einem gemütlichen Dienstagnachmittag durch die Straßen von Berlin, bleibt vor dem Hotel de Rome stehen und plötzlich hängt da Jared Leto an der Wand und versucht unbeholfen, ins nächste Stockwerk zu klettern. Genau dieses Bild offenbarte sich gestern ein paar Schaulustigen in der Hauptstadt.

Kaum gelangten die ersten Videos des ungesichert kletternden Hollywood-Stars ins Internet, wurde der bizarre Moment zur viralen Sensation: Was in aller Welt macht Jared Leto da? Bewirbt er sich nach der Morbius-Niederlage als neuer Spider-Man? Hat er seinen Zimmerschlüssel vergessen? Oder war ihm einfach nur langweilig?

Spider-Man statt Morbius: Jared Leto klettert an einem Berliner Hotel hoch und scheitert beim ersten Stock

Es wird viel spekuliert über die Hintergründe der Aktion. So richtig weiß aber niemand, was in diesem Moment mit Jared Leto passiert ist. Nach ein paar traurigen Versuchen, an Höhe zu gewinnen, lässt er schließlich ab und bewegt sich wieder Richtung Boden. Nachfolgend könnt ihr euch ein mitgefilmtes Video anschauen.

Wie TMZ berichtet, war Leto aufgrund einer Zusammenarbeit mit dem TikToker Younes Zarou in Berlin. In der Nähe des Hotels wurden die beiden bei Dreharbeiten gesichtet. Um was für ein Projekt es sich genau handelt, ist unklar. Möglicherweise war Letos Kletter-Einlage ein Teil davon. Vielleicht wollte er auch einfach nur die ikonische Adlon-Szene aus Emil und die Detektive nachspielen. Wer kann es ihm verübeln?

Im Kino ist Leto als Nächstes in Geistervilla zu sehen. Ab dem 27. Juli 2023 erobert die Disney-Gruselkomödie die große Leinwand. Darüber hinaus wurde Leto zuletzt mit einem weiteren Tron-Film in Verbindung gebracht. Konkrete Informationen zur Fortsetzung der Sci-Fi-Reihe sind rar gesät. Leto war allerdings für die Hauptrolle im Gespräch.

