Weder bei Netflix noch Amazon: Vikings-Star Travis Fimmel jagt in neuer Serie ab sofort "menschliche Raubtiere"

Vikings' Hauptdarsteller Travis Fimmel könnt ihr ab sofort im Stream in seine düstere neue Serie begleiten. Darin begibt er sich in Australien auf Mörderjagd.

Der für Vikings berühmt gewordene Travis Fimmel baut seine Serien-Karriere weiter aus: Nach dem plötzlichen Ende der Science-Fiction-Serie Raised by Wolves startet heute eine neue spannungsreiche Serie mit ihm in der Hauptrolle: Black Snow.

Vikings-Star Travis Fimmel jagt in Black Snow einen Mörder, der 25 Jahre davongekommen ist

Seinen Trademark-Bart hat Vikings-Star Travis Fimmel behalten, die Brille verrät hingegen: Wir befinden uns in Black Snow nicht mehr im Mittelalter, sondern in der Gegenwart. Hier bringt eine vergrabene Zeitkapsel ein tödliches Geheimnis ans Licht. Denn die darin enthaltene Nachricht aus Schulzeiten stammt von der Jugendlichen Isabel Baker, die vor 25 Jahren ermordet wurde. Das ruft den Ermittler James Cormack (Travis Fimmel) auf den Plan, der sich auf ungelöste Fälle spezialisiert hat, die eigentlich längst zu Akten gelegt wurden.

Goalpost Pictures Black Snow mit Vikings-Star Travis Fimmel

Die an True Detective erinnernde Krimi-Serie Black Snow rollt den Mord daraufhin auf zwei Zeit-Ebenen auf: Zwischen 2020 und 1995 springend wird klar, dass das Opfer seinen Mörder kannte. Außerdem scheint die Spur etwas mit einer Gemeinde aus Südsee-Immigranten zu tun zu haben. Nun muss die australische Kleinstadt der schockierenden Tat erneut ins Auge blicken und den Schuldigen in den eigenen Reihen suchen. Denn alle Bekannten im Umkreis der Toten waren ihren hinterlassenen Worten zufolge menschliche "Raubtiere, die sich als Freunde tarnten".

Der Australier Travis Fimmel kehrt mit der Serien-Hauptrolle in Black Snow nach vielen internationalen Film- und Serien-Produktionen wie Vikings und Warcraft: The Beginning in seine Heimat zurück.

Black Snow ist nicht bei Netflix oder Amazon: Die Serie gibt es exklusiv bei MagentaTV

Travis Fimmels neue Krimi-Erzählung Black Snow von Creator Lucas Taylor ist eine abgeschlossene, 6-teilige Mini-Serie und startet heute, am 12. April 2023, bei MagentaTV im Stream. Die Serie ist also für Telekom-Kunden kostenlos im Stream der Megathek abrufbar.



Es wird nicht die letzte Serie des Vikings-Stars bleiben, denn Travis Fimmel wurde jüngst in der neuen Sci-Fi-Serie Dune: Sisterhood besetzt.

Das Vikings-Finale und die Fortsetzung Valhalla im Podcast

Die epische Historienserie Vikings rund um Ragnar und seine Söhne ging mit Staffel 6 Teil 2 zu Ende. War es ein würdiges Finale? Und wie wird die Saga über 100 Jahre später im Sequel Vikings: Valhalla weitererzählt werden?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Tode uns am Ende von Vikings besonders hart getroffen haben und welche Namen hoffentlich bis zur Fortsetzung überdauern werden, verarbeiten wir in dieser Folge von Streamgestöber gemeinsam.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.