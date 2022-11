Vikings-Star Travis Fimmel schnappt sich Rolle in heißerwarteter Sci-Fi-Serie – und die wird euch ziemlich bekannt vorkommen

Travis Fimmel hat nach Vikings und Raised by Wolves einmal mehr einen Serien-Auftritt ergattert, der verblüffend eng an seine vorigen Charaktere anknüpft. Er ist in Dunes Sci-Fi-Vorgeschichte dabei.

Während nach dem großen Erfolg von Denis Villeneuves Sci-Fi-Neuverfilmung Dune im letzten Jahr alle auf Dune 2 warten, wird zugleich ein Serie gedreht, in der die Vorgeschichte des Kino-Blockbusters erzählt werden soll – Dune: The Sisterhood. Dort wächst der Cast seit einigen Wochen ständig und dort wurde nun auch der Vikings-Hauptdarsteller Travis Fimmel eingespannt. Und zwar in einer Rolle, die verblüffend an seine bisherigen Serien-Erfolge erinnert.

Wie Vikings und Raised by Wolves: Diese Rolle spielt Travis Fimmel in der Dune-Serie

Die Serie Dune: The Sisterhood soll 10.000 Jahre vor der Geschichte von Paul Atreides in Dune spielen. Darin kämpfen zwei Harkonnen-Schwestern (Emily Watson und Shirley Henderson) um die Zukunft der Menschheit und gründen im Zuge dessen die religiöse Sekte der Bene Gesserit. Wie Deadline berichtet, spielt Vikings-Star Travis Fimmel in der Dune-Serie den charismatischen Söldner Desmont Hart mit rätselhafter Vergangenheit. Dieser versucht das Vertrauen des Imperators zu erlangen, und zwar auf Kosten des Schwestern-Ordens.

© HBO Max Vor Dune: Travis Fimmel in der Sci-Fi-Serie Raised by Wolves

Die Rollenbeschreibung der neuen Dune-Figur dürfte Fans, die Travis Fimmels Serien-Karriere verfolgt haben, bekannt vorkommen: Schon Vikings zeigte den Aufstieg des charismatischen Wikingers Ragnar vom einfachen Bauern und Kämpfer zum Anführer, wobei der Religions-Aspekt mit der Reibung zwischen Christen und "Heiden" stets ein zentrales Thema war.

Travis Fimmels zuletzt unerwartet abgesetzter Sci-Fi-Serie Raised by Wolves ist sogar noch dichter an Dune: The Sisterhood dran. Dort verkörperte er auf einem fremden Planeten einen zuweilen fast fanatisch an seinem Glauben festhaltenden Soldat, der sich gegen eine Gruppe anderer Siedler stellte. Es ist also nicht schwer zu erkennen, womit der Schauspieler sich für seinen neuen Serien-Part empfohlen hat.

Wann startet Dune: The Sisterhood und wer spielt neben Travis Fimmel noch mit?

Die Dune-Serie wird aktuell gedreht und hat noch kein Startdatum. Angekündigt ist eine Veröffentlichung 2023 beim US-Streaming-Dienst HBO Max. Welcher Sender die Ausstrahlung in Deutschland übernehmen wird, wissen wir noch nicht. Dafür steht aber schon ein Großteil der Serien-Besetzung fest, auf die Travis Fimmel treffen wird:

Passt Vikings-Star Travis Fimmel für euch in das Universum von Dune?