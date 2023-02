Kein Sex in You Staffel 4? Netflix-Star Penn Badgley kämpfte gegen "intime Szenen" und hat dafür einen besonderen Grund

You-Star Penn Badgley erwirkte für Netflix Hit-Serie You eine radikale Kursänderung: Die Sex-Szenen wurden reduziert und verändert, wofür er persönliche Gründen ins Feld führt.

Am 9. Februar 2023 ist bei Netflix die 4. Staffel des Serienkiller-Hits You - Du wirst mich lieben gestartet: zunächst mit den ersten 5 Episoden, bevor in Kürze Teil 2 der neuen You-Staffel folgt. Nach New York, Kalifornien und der Vorstadt verschlägt es Stalker/Serienkiller Joe nun nach London, doch mit einer entscheidenden Änderung: Es gibt in Staffel 4 von You deutlich weniger Sex – und das ist eine Entscheidung, an der Hauptdarsteller Penn Badgley maßgeblich beteiligt war.

Penn Badgley bat um eine weniger Sex-lastige 4. Staffel von You

Im Zentrum von You, nach der Buchvorlage von Caroline Kepnes , steht Joe Goldberg, der wiederholt ein obsessives Interesse an Frauen entwickelt, die er anschließend verfolgt, beobachte, begehrt und teilweise auch tötet. Vorher wandern die Opfer seiner Vorstellung von "Romantik" aber häufig auch mit ihm ins Bett, was in den ersten drei Staffeln immer wieder zu sexuellen Darstellung in You führte.

Netflix You: In Staffel 3 gab es noch Sex-Szenen

In seinem Podcast Podcrushed verriet Penn Badgley nun, dass er You-Serienschöpferin Sera Gamble im Vorfeld zu Staffel 4 bat, die ständigen Sex-Szenen für Joe zu stoppen:

Ich habe Sera Gable gefragt: Kann ich einfach keine intimen Szenen mehr machen? Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die ich schon vor der Serie getroffen hatte. Ich glaube, das habe ich nie öffentlich erwähnt. Will ich in meiner Karriere immer nur der romantische Hauptdarsteller sein?

Aber nicht nur berufliche, sondern auch private Gründe bewegten Penn Badgley dabei, der vor You als Gossip Girl-Star groß wurde:

Treue ist in jeder Beziehung, einschließlich meiner Ehe, wichtig für mich. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich das [Sexuelle in Serien] nicht mehr tun will. Also sagte ich zu Sera: Mein Wunsch wäre, von 100 auf Null zu gehen. Aber ich hatte diesen Serien-Vertrag unterschrieben.

Die Schwierigkeit lag nun darin, dass You, mit einem Stalker als Hauptfigur, von Natur aus eine sexuelle Komponente besaß.

Ich wusste, was ich tat und dass [Sex] in die DNA [von You] eingeschrieben ist. Ich fragte also, wie weit sie es reduzieren könnten und Sera Gamble hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Sie war sogar froh, dass ich so ehrlich war. [...] Danach kamen sie [für Staffel 4] mit einer phänomenalen Reduzierung [der Intim-Szenen] zurück.

Die 4. Staffel You zeigt ein Umdenken, ist aber nicht frei von Sex

Nun ist You in Staffel 4 keine komplett neue Serie. Penn Badgleys Joe kommentiert als Erzählerstimme immer noch seine Beobachtungen und fühlt sich auf bekannte Weise wieder zu einer neuen Frau hingezogen: seiner Nachbarin Kate Galvin (Charlotte Ritchie). Trotzdem findet in den ersten 5 Folgen der 4. Staffel eine Verschiebung statt: Während Joe sich die eigene Romantik zu Kate immer wieder versagt, verschiebt sich seine Obsession zu dem unbekannten Eat-the-Rich-Killer, der in seinem Umfeld mordet. Diesen Gegenspieler spricht Joe nun in seinen Off-Kommentaren mit dem titelgebenden "Du" der Serie an.

Netflix You: Begehren in Staffel 4 zwischen Kate und Joe

Trotzdem stimmt es nicht ganz, dass die 4. Staffel von You frei von Sex ist. Denn wenn Joe und Kate ihrem Verlangen nach einander in Folge 3 und 4 schließlich nachgeben, kommt es eben doch zum Geschlechtsakt. Die Darstellungen desselben im Park oder neben dem Herrenhaus-Himmelbett fallen allerdings deutlich angezogener und kürzer aus als bisher.

Ob Joe auch in Teil 2 der 4. Staffel You weiter gegen ein Verhältnis mit Kate ankämpfen wird, wie er es mit seiner Zurückweisung in Folge 5 tut, werden wir am 9. März 2023 bei Netflix herausfinden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Februar, inklusive You

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.



