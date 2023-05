Wednesday-Star Jenna Ortega stolpert aus Versehen in den größten Hollywood-Konflikt des Jahrzehnts hinein

Jenna Ortega hat in den vergangenen Monaten immer wieder lautstark Kritik an der Entstehung von Wednesday geäußert. Nun werden ihr ihre eigenen Kommentare zum Verhängnis.

Wednesday eroberte letztes Jahr die Netflix-Charts im Sturm und wurde zu einem der größten Serien-Hypes der vergangenen Jahre. Obwohl der Addams Family-Ableger viele Fans gefunden hat, äußerte Hauptdarstellerin Jenna Ortega mehrmals Kritik an der Produktion. Ein wichtiger Punkt: Sie war unzufrieden mit den Drehbüchern.



Eigenen Aussagen zufolge hat Ortega am Set sogar selbst neue Zeilen geschrieben, weil sie nicht einverstanden war mit dem, was aus dem Writers' Room kam. Diese Aussagen werden ihr im Zuge des WGA-Streiks zum Verhängnis. In Hollywood gehen gerade Drehbuchautor:innen auf die Straße, um für bessere Vergütung zu kämpfen.

Drehbuchautor:innen-Streik in Hollywood: Auch Jenna Ortegas Wednesday-Kritik ist ein Thema

Wie The A.V. Club berichtet, haben einige der Streikenden Ortegas harsche Worte aufgegriffen. Nachdem die Schauspielerin vor wenigen Tagen bei der Met Gala im Scheinwerferlicht stand, solle sie sich jetzt schnellstmöglich wieder ans Filmset begeben, um ihre Textzeilen aufzubessern, twittert Franklin & Bash-Autor Nick Adams.

Dem stimmt Drehbuchautorin Karen Joseph Adcock zu, die zuletzt an gefeierten Serien wie Yellowjackets, The Bear und Atlanta mitgearbeitet hat. Auch das Überarbeiten von Drehbüchern fällt unter die Tätigkeit des Schreiben – der WGA-Streik geht also auch der selbsternannten Skript-Doktorin Ortega etwas an.

Brandon Cohen von Just Roll With It und House Party fügt dem hinzu, dass Jenna Ortega ohne die Drehbücher aus dem Writers' Room gar nichts zum Verbessern hätte. Die Wahrheit ist: Sollte der Streik andauern, kann Wednesday Staffel 2 nicht in Produktion gehen, da schlicht und ergreifend die Drehbücher fehlen.

Ein paar der Kommentare sind bissig, ein paar humorvoll. Selbst beim Streik stellen die Drehbuchautor:innen ihre Kreativität unter Beweis. "Bezahlt eure Autor:innen oder wir spoilern euch Succession", steht auf einem der Schilder am ersten Tag des WGA-Streiks geschrieben, der Hollywood noch einige Zeit beschäftigen wird.



Die Drehbuchautor:innen werden von der WGA (Writers Guild of America) vertreten, die Studios und Streaming-Dienste von der AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers). Bisher ist eine Einigung zwischen den Parteien nicht in Sicht.

