Heute im TV: Gescheiterter Horror-Thriller, in dem Gäste auf einer Luxus-Insel ihre schrecklichsten Albträume überleben müssen

Heute läuft ein Horrorfilm im TV, der an eine Kult-Serie des 1970er anschließt. Dort gehen die schrecklichsten Alpträume der Protagonist:innen in Erfüllung.

Wer würde nicht gerne einen großen, zurückliegenden Fehler ausbügeln? Oder sich an den Peinigern aus der Schulzeit rächen? Oder einmal reich und berühmt sein? Auf Fantasy Island gehen diese Träume in Erfüllung. Zumindest in der Theorie. Denn die Praxis ist der reinste Horror. Heute läuft die Neuauflage der gleichnamigen 70er-Serie Fantasy Island im TV.

Im TV: Im Horror-Kracher Fantasy-Island werden Träume zu blutigen Massakern

Eine Gruppe von Bekannten um die Geschäftsfrau Gwen Olsen (Maggie Q) und den Ex-Polizisten Patrick Sullivan (Austin Stowell) trifft auf der Insel des geheimnisvollen Mr. Roarke (Michael Peña) ein, auf der Träume in Erfüllung gehen sollen. Und tatsächlich werden sie nacheinander in ihre jeweiligen Fantasiewelten geführt, in denen sie Ruhm ernten, Fehler ungeschehen machen oder Rache üben können. Doch wie sich bald zeigt, verwandeln sich die Erfüllungen ihrer Wünsche bald in blutige Alpträume.

Fantasy Island sollte vom Bekanntheitsgrad der gleichnamigen Kultserie profitieren, ging in der Bewertung von Publikum und Kritik aber völlig unter (via Rotten Tomatoes ). Nichtsdestotrotz spielte der Film an den Kinokassen ein Vielfaches seiner Produktionskosten ein.

Wann läuft Fantasy Island im TV?

Fantasy Island läuft am heutigen Freitag, den 5. Mai 2023, um 22.20 Uhr auf ProSieben. Neben Peña, Stowell und Maggie Q ist unter anderem Michael Rooker (Guardians of the Galaxy) vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.