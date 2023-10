"Wir waren mehr als nur Kollegen": Die Friends-Stars reagieren auf den Tod von Matthew Perry

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc haben ein Statement zum Tod von Matthew Perry veröffentlicht. Gemeinsam waren sie in der Sitcom Friends zu sehen.

Am Samstag verstarb Schauspieler Matthew Perry in seinem Zuhause in Los Angeles. Viele berühmte Persönlichkeiten haben bereits Erinnerungen an den Schauspieler geteilt. Nun reiht sich auch der Hauptcast von Friends in den Kreis der Prominenten, die sich zu Perrys Tod äußern und ihren Gefühlen Ausdruck verleihen.

Die Friends-Stars verabschieden sich von Matthew Perry: "Wir sind eine Familie"

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc, die zusammen mit Perry von 1994 bis 2004 in dem Serien-Meilenstein zu sehen waren, haben bei People ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Darin schreiben sie:

Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew [Perry]. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber vorerst werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten

Die Friends-Stars beim Reunion-Special 2021 HBO Max

Weiter heißt es:

Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.

Auch Maggie Wheeler und Paget Brewster teilen berührende Worte zum Tod von Matthew Perry

Bereits zuvor haben andere bekannte Namen aus dem Friends-Umfeld auf Perrys Tod reagiert. Maggie Wheeler, die in den ersten vier Staffeln Perrys Serien-Freundin spielte, schrieb auf Instagram:

Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Mathew Perry. Die Freude, die du in deinem zu kurzen Leben so vielen bereitet haben, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, so sehr gesegnet.

Auch Paget Brewster, die in der 4. Staffel von Friends als wichtige Figur für den von Perry verkörperten Chandler eingeführt wurde, teilte erinnernde Worte:

Ich bin so traurig, von Matthew [Perrys Tod] zu hören. Er war wunderbar zu mir bei Friends und jedes Mal, wenn ich ihn in den Jahrzehnten danach sah. Bitte lest sein Buch. Es war sein Vermächtnis, zu helfen. Er wird jedoch nicht in Frieden ruhen … er ist bereits zu beschäftigt damit, alle dort oben zum Lachen zu bringen.

Friends lief zehn Staffeln lang auf dem US-amerikanischen Sender NBC und hat es insgesamt auf 236 Episoden gebracht. Perry gehörte zusammen mit Aniston, Cox, Kudrow, Schiwmmer und LeBlanc zum Hauptcast der Serie. Das letzte Mal, dass sie sechs Friends-Stars gemeinsam vor der Kamera standen, war im Reunion-Special 2021.

