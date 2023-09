"Weitaus gelungener als die letzten Marvel-Serien": Amazons The Boys-Spin-off ist unfassbar brutal und (fast) so gut wie sein Superhelden-Vorbild

Diese Woche startet bei Amazon Prime die neue The Boys-Serie Gen V. Die Kritik lobt das überbrutale Superhelden-Teenager-Drama. Wird die Serie allen The Boys-Fans gefallen?

Es ist nicht leicht, ein Superhelden-Universum aufzubauen. Wirklich erfolgreiche neue Franchises entstehen selten. Amazon gelang mit The Boys in den letzten Jahren der erste Schritt: Die satirische Superhelden-Serie bringt es inzwischen auf drei Staffeln, die allesamt von der Kritik gefeiert wurden. Schafft Amazon auch den zweiten Schritt: ein Spin-off zu etablieren, dass die Fans der Hauptserie abholt?

Es sieht ganz so aus, denn die Kritiken zum ersten echten Spin-off Gen V (nach der Anthologie-Serie Diabolical) sind richtig gut. Am Freitag startet die Serie. Wir fassen die Reaktionen zusammen.

Worum geht es in The Boys: Gen V?

Gen V spielt im selben Universum, in dem auch Homelander, The Deep, Starlight und Co. unterwegs sind. Dem mächtigen Unternehmen Vought International gehört ein exklusives College in den USA, wo die Superhelden und Superheldinnen von morgen ausgebildet werden. An der Godolkin University folgen wir den Erlebnissen einer Reihe von hormongesteuerten, ambitionierten und kompetitiven jungen Supes, die zu den Besten der Besten gehören wollen.

Am Supes-College stellen sie ihre physischen, sexuellen und moralischen Grenzen auf den Prüfstand. Denn nur die herausragendsten Supes erhalten lukrative Werbeverträge in den angesehensten Städten. Aber etwas geht an der Godolkin nicht mit rechten Dingen zu.

Gen V übertrifft Marvel: "Werdet laut lachen und zusammenzucken"

Fangen wir mit den positiven Stimmen an, die im Echo für Gen V deutlich überwiegen. Matt Donato schreibt für IGN : "Gen V steht an der Schnittstelle zwischen zeitgenössischen Teenager-Sexkomödien, rücksichtslosem The-Boys-Unfug und [jener] Schock- und Respektlosigkeit, die die Fans verdient haben." Er prophezeit zudem: "Ihr werdet laut lachen, oft zusammenzucken und euch fragen, wie Gen V mit der Hälfte der gezeigten Dinge durchkommt."

Amazon Amazon

Das kurze Urteil von Ross McIndoe (Slant ) lautet so: "Die Serie bietet eine raue Mischung aus Humor, Action und emotionaler Erzählung."

Ed Power von The Telegraph zieht den unvermeidlichen Vergleich zu den letzten Marvel-Veröffentlichungen im Serienbereich (etwa Secret Invasion ), ist aber nicht vollends begeistert: "

Es gibt durchaus negative Stimmen zu Gen V. So schreibt Richard Lawson für Vanity Fair : "Gen V greift ständig auf ekligen Humor zurück, aus Angst, unsere Aufmerksamkeit zu verlieren. Trotz des auffälligen, selbstbewussten Auftretens ist dies eine seltsam [...] unbequeme Show, die ihre Ernsthaftigkeit immer wieder unterstreicht, als müsse sie ihre Coolness beweisen."

Zum Thema:

Diese Balance gelingt The Boys, bei allem Gore, dann doch besser. Einen weiteren Kritikpunkt, den die Hauptserie meist umschifft, spricht von Nate Richards von Collider an: "Es gibt Momente, in denen es Gen V gelingt, eine Serie zu erschaffen, die Teenager-Melodrama, Superhelden und Satire perfekt miteinander verbindet, aber die Gesamtgeschichte ist letztendlich ein wenig zu generisch und vorhersehbar."

Auch The Boys erfindet das Superhelden-Rad nicht neu. Aber ein Antagonist wie Homelander im Zentrum der Handlung zwingt die Serie stets dazu, sich von allzu gewöhnlichen Handlungssträngen abzuwenden. Auf eine "generische Murder-Mystery-Story" wie in Gen V musste The Boys bislang nicht zurückgreifen.

Wann startet das The Boys-Spin-off Gen bei Amazon Prime?

Generation V wird am 29. September 2023 bei Amazon Prime starten. Das Spin-off überbrückt die Wartezeit auf The Boys Staffel 4. Die ist zwar bereits abgedreht, allerdings werden bei der Amazon-Serie viele Dialoge erst in der Post-Produktion geschrieben und von den Stars nachträglich eingesprochen. Dieser Prozess wurde durch den (inzwischen beendeten) Streik der Drehbuchautor:innen gebremst.

