Weitere legendäre Horror-Rückkehr nach Jigsaw: Saw 10 soll nächsten Fanliebling zurückbringen, obwohl der seit über 15 Jahren tot ist

Tobin Bells Jigsaw kehrt in Saw 10 zurück. Aber auch seine eiskalte Assistentin soll im nächsten Teil des Horror-Franchises einen Auftritt haben.

Mit Saw 10 soll bald eine der ikonischsten Horrorfilmreihen fortgesetzt werden. Und Franchise-Fans können sich offenbar auf ein Wiedersehen mit gleich mehreren Lieblingen freuen. Nach Tobin Bell als Oberfiesling Jigsaw ist jetzt auch Shawnee Smith als Amanda Young für eine Rückkehr im Gespräch. Obwohl ihre Figur ebenfalls lange tot ist.

Horror-Liebling kehrt für Saw 10 zurück: Amanda Young ist noch schlimmer als Jigsaw

Das berichtet Deadline . Smiths Rolle begann ihre Saw-Laufbahn als eines von Jigsaws Opfern, dessen Kopf in typischer Folterfallen-Manier in einer Art Bärenfalle festgeschnallt war. Tobins Figur wollte herausfinden, wie sehr die Drogenabhängige wirklich am Leben hing.

Lionsgate Amanda Young im Saw-Franchise

In Saw II und Saw III entwickelte sich die junge Frau unter Jigsaws Fittichen allerdings zur eiskalten Serienkillerin, die für den pädagogischen Ansatz ihres Mentors nichts übrig hatte. Sie wollte einfach nur Menschen sterben sehen. Im dritten Teil der Horror-Reihe starb sie. Wie sie in Teil 10 zurückkehren soll, ist noch nicht bekannt. Ebenso wie ab 2006 auch Jigsaw könnte sie in Rückblenden auftreten.

Wann kommt Saw 10 ins Kino?

In welchem Rahmen genau der Fan-Liebling wieder auftritt, werden wir leider erst in einiger Zeit sehen. Saw 10 befindet sich noch in der Frühphase der Entwicklung. Wir rechnen nicht vor dem Frühjahr 2024 mit der Veröffentlichung.

