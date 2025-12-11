Wem der 3. Advent zu besinnlich ist, der wird mit dieser Action-Miniserie bei Disney+ glücklich

Tatsächlich … Liebe oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sind die Klassiker für einen gemütlichen 3. Advent mit der Familie auf der Couch. Wem das zu viel Tradition ist, der ist mit diesem weihnachtlichen Action-Tipp gut beraten.

Der Advent ist in vollem Gange und so manche zünden heute die dritte Kerze an. Wer sich nach ein bisschen Abwechslung zu den üblichen adventlichen Filmen sehnt, aber dabei den Weihnachtsflair nicht verlieren möchte, für den oder die ist die Miniserie Hawkeye genau das Richtige.

2021 brachte Marvel pünktlich zur Weihnachtszeit die 6 Folgen der Action-Serie auf Disney+ heraus, die man auch gut ohne das restliche Marvel Cinematic Universe schauen kann. Hawkeye stimmt nicht nur auf Heiligabend ein, sondern sorgt nebenbei für rasante Action-Unterhaltung.

Darum geht’s in der Action-Miniserie Hawkeye bei Disney+

Nach etlichen Kämpfen gegen Gegner wie Loki, Ultron und Thanos geht der Avenger Clint Barton alias Hawkeye (Jeremy Renner) in den Ruhestand. Er will eigentlich nur ein ruhiges Weihnachtsfest mit seiner Familie verbringen. Doch die Zeit der Besinnung findet ein jähes Ende, als die junge Bogenschützin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) auftaucht und ihr Kindheitsidol Hawkeye um Unterstützung bittet.

Kate ist nämlich unfreiwillig in die Machenschaften von Gangster-Gruppen geraten und hegt die schreckliche Vermutung, dass ihre Familie selbst mit drin steckt. Clint muss ihr aus der Klemme helfen. Dabei wird der ehemalige Avenger unfreiwillig zu ihrem Mentor.

Als wäre das noch nicht genug, sitzt ihm zusätzlich die Zeit im Nacken: Er hat seinen Kindern versprochen, an Weihnachten daheim zu sein. Entschlossen, sie nicht zu enttäuschen, müssen er und Kate bis Heiligabend die Ganoven fassen.

Hawkeye bietet hervorragende Balance zwischen Spannung und Lacher – mit einer Prise Weihnachtsglanz

Jeremy Renner sorgt mit den Stunts nicht nur für Action. Er lässt auch schmunzeln, wenn sich der nicht mehr ganz so taufrische Avenger mit Kühlpacks von den Keilereien erholt. Besonders Hailee Steinfelds sympathische Darstellung der Nachwuchs-Heldin Kate Bishop macht den Humor der Serie aus. Hier sehen wir keinen einseitigen Sidekick, sondern eine selbstbewusste, junge Frau, die das ein oder andere Fettnäpfchen nicht auslässt. Gemeinsam sind die beiden ein herrliches Team, das sich nach einem etwas holprigen Start hervorragend ergänzt.



Für Marvel-Fans ist die Serie gespickt mit Gastauftritten von Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe: Yelena Belova (Florence Pugh) zum Beispiel will den Tod ihrer Schwester rächen; Kingpin (Vincent D’Onofrio), den wir zuletzt in Daredevil: Born Again sahen, ist ebenfalls zurück und macht Hawkeye und Kate das Leben schwer. Wem all das nichts sagt, der sollte sich davon nicht abschrecken lassen: Auch ohne sämtliche Marvel-Filme gesehen zu haben, lässt sich die Serie Hawkeye genießen.

Ein musikalischer Angriff von den Avengers darf zur Weihnachtszeit nicht fehlen – Hawkeye hat einen ganz besonderen Start in seine Soloserie: Lang diskutiert, ersehnt und belacht wurde die Idee eines Avengers-Musicals, das in dieser Serie endlich seine langersehnte Uraufführung erfährt.

Die Disney+-Doku Assembled: The Making of Hawkeye verrät: Der Komponist Marc Shaiman, der unter anderem an der Musik für Mary Poppins’ Rückkehr mitwirkte, hat hierfür eigens einen Song geschrieben. In der ersten Episode von Hawkeye wird das Ganze mit professionellen Tänzer:innen auf die Bühne gebracht. Damit ging auch ein langjähriger Traum von Produzent Kevin Feige rechtzeitig zu Weihnachten in Erfüllung.

Sechs Episoden lang fiebern wir mit, ob Clint es schafft, bei all den Verfolgungsjagden, Prügeleien und Schießereien rechtzeitig zu Weihnachten bei seiner Familie zu sein. Da soll sich noch einmal jemand über Stress in der Vorweihnachtszeit beklagen. Mit Hawkeye lässt sich am 3. Advent bestens bewältigen.

Alle sechs Episoden von Hawkeye könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen.