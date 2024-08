"Wenn Blut fließt, dann eimerweise": Stephen King liebt neuen Horrorfilm, der in Deutschland immer noch keinen Kinostart hat

Der als Meister des Horrors bekannte Schriftsteller Stephen King gehört zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Wenn er ein Wörtchen über einen Horrorfilm zu sagen hat, lohnt es sich vielleicht, einmal hinzuhören.

Stephen King hat sich seinen Ruf als Meister des Horrors über Jahrzehnte hinweg verdient und bewahrt. Obwohl er auch in anderen Genres schreibt, ist er besonders für seine Gruselromane bekannt. Seine Verbindung mit dem Genre scheint sich auch nicht nur auf Literatur zu beschränken. Immerhin sind nicht wenige Horror-Klassiker von seinen Werken inspiriert und adaptiert. Umso interessanter ist seine Meinung, wenn er sich zu den Werken anderer äußert.

Stephen King zeigt sich als Fan eines Horrorfilms, zu dem er nicht das Buch geschrieben hat

Mit zwei Tweets hat sich King auf der Seite X (früher Twitter) zu aktuellen Filmen und Serien geäußert. Bei dem Film handelt es sich um den Slasher-Horror In a Violent Nature. Der kanadische Horrorfilm wird in Deutschland bis jetzt noch nicht in den Kinos gezeigt. Capelight Pictures hat sich immerhin schon die Rechte gesichert. Stephen King äußerte sich auf seinem X-Account sehr positiv über den Film:

IN A VIOLENT NATURE: Wenn du einen Slasher-Film brauchst, ist dieser Film genau das Richtige für dich. Er ist gemächlich, fast träge, aber wenn das Blut fließt, dann fließt es eimerweise. Der Killer in seiner Maske sieht aus wie der schrecklichste Minion der Welt.

Auch die ersten Kritiken zu dem Slasher fielen positiv aus. So hat der Film bei Rotten Tomatoes einen Score von 78 Prozent und bei Metacritic von 68 Prozent. King steht mit seiner Meinung also nicht ganz alleine dar.

Schaut hier noch einen Trailer zu In a Violent Nature:

In a Violent Nature - Trailer (English) HD

Brutaler Horror-Hype schafft es vielleicht nicht ungekürzt nach Deutschland

In der Story des Films von Regisseur Chris Nash schleicht ein sprachloser, Zombie-artiger Killer mit verstörender Maske durch die Wälder Ontarios, wo er eine Gruppe Teenager:innen verfolgt. Der Streifen soll die meiste Zeit über dem schaurigen Serienmörder folgen und auch alle Szenen zeigen, die zwischen den derben Setpieces passieren.

Da In a Violent Nature teilweise extrem drastische Tötungssequenzen zeigt, ist es noch fraglich, ob der Horrorfilm hierzulande ungekürzt erscheint. Weitere Infos dazu folgen sicher in naher Zukunft.