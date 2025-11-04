Wenn ihr Die Legende bei Netflix durchgeschaut habt, könnt ihr sofort noch 3 Staffeln dieses Undercover-Thrillers bei dem Streamer entdecken

Bei Netflix dominiert seit kurzem die dänische Crime-Thriller-Serie Die Legende die Charts. Wenn ihr mit der Season schon durch seid und Ersatz sucht, haben wir einen Tipp für euch, der euch einige Zeit beschäftigt.

Crime-Serien erfreuen sich bei Netflix regelmäßig großer Beliebtheit. Seit kurzem hat der Streamer die dänische Produktion Die Legende ins Angebot aufgenommen. Seitdem dominiert die Serie die Top 10 und hält sich gerade hinter dem aktuellen Spitzenreiter The Witcher noch immer auf Platz 2.

Falls ihr alle sechs Folgen von Die Legende schon geschaut habt und ähnlichen Ersatz sucht, könnt ihr bei Netflix direkt 3 Staffeln einer vergleichbaren Krimi-Thriller-Serie im Abo streamen. Und das ist noch nicht alles.

Die Legende-Ersatz bei Netflix: Darum geht es in der Thriller-Serie Undercover

Nach Die Legende legen wir euch die 3 Staffeln umfassende Krimi-Thriller-Serie Undercover ans Herz. In der belgischen Serie, die von ZDFneo und Netflix co-produziert wurde, führt der Ecstasy-Dealer Ferry Bouman (Frank Lammers) in der Provinz Limburg ein Leben im Wohlstand.

Eines Tages zieht das Ehepaar Peter und Anouk bei ihm und seiner Frau nebenan auf dem Campingplatz ein, was zu Misstrauen führt. Hinter den Neuankömmlingen verbirgt sich in Wahrheit das Undercover-Ermittler-Duo Bob (Tom Waes) und Kim (Anna Drijver), die Ferry überführen und in Haft bringen sollen.

Neben der Hauptserie, die aus 3 Staffeln besteht, wurde Undercover außerdem um zwei Filme und eine Spin-off-Serie erweitert. Ferry, Ferry 2 sowie Ferry: Die Serie drehen sich um den titelgebenden Drogenboss aus dem Original und dessen Vorgeschichte bis zum Aufstieg als kriminelles Oberhaupt. Sämtliche Filme und Serien aus dem Undercover-Franchise streamen in der Netflix-Flat.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.