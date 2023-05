"Wer zum Teufel schaut das": Erfolgsserie bei Amazon wird verspottet für unfassbar bizarre Szenen (die ernst gemeint sind!)

Von der Hit-Serie The Good Doctor gibt es mittlerweile sechs Staffeln bei Amazon. Eine skurrile, wiederentdeckte Szene erntet jetzt Spott im Internet und sorgt bei den Zuschauenden für Tumult.

Das Internet wie ein Raubtier im Gehege. Jahrelang mag es mit seinem Pfleger gut auskommen, aber an Tag X beißt es ihm ohne Vorwarnung die Kehle durch. So ergeht es gerade der erfolgreichen Arztserie The Good Doctor, von der es mittlerweile sechs Staffeln auf Amazon und bisher kaum Gründe für Spott und Häme gab. Das hat sich jetzt gründlich geändert.

The Good Doctor auf Amazon: Internet verspottet Macher für bizarre Szenen

Funke für das Internet-Pulverfass war ein Tik-Tok-Trend, der sich über eine Szene aus Staffel 2 der Serie lustig machte. Dort soll der brillante, aber autistische Chirurg Murphy (Freddie Highmore) wegen seiner Störung aus dem Team geworfen werden. Wütend und verzweifelt wiederholt er die Worte "I am a surgeon!" (dt. "Ich bin Chirurg!") im Gespräch mit Chef Dr. Han (Daniel Dae Kim).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das überbetont emotionale Schauspiel, die nervtötende Wiederholung, das manipulative Klaviergeklimper im Hintergrund und die reduktive Darstellung neurologischer Störungen: Das Internet drückt mit seinem Spott über die Szene gleich mehrere Kritikpunkte aus. "Wer zum Teufel schaut das?", fragt sich eine Twitter-Nutzerin. "Spongebob-Schauspiel", kommentiert ein Community-Mitglied, ein anderes zeigt sich deprimiert darüber, dass Autismus für viele Menschen offenbar derart verzerrt aussehe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Folge weitete das Internet seine Häme auf weitere Szenen der Serie aus. Ungelenke Diskussionen über Geschlechteridentitäten und skurrile Musikeinsätze sind dabei nur zwei Gründe für den Hohn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Spott-Attacke für den bisherigen Erfolg der Serie Auswirkungen hat, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Staffel 6 läuft momentan bei Sky. Die ersten vier Staffeln sind auf Amazon Prime verfügbar, Staffel 5 und 6 können gekauft oder geliehen werden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.