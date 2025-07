"Werde dir keine Tipps geben": Henry Cavills Reaktion auf den neuen Superman ist nur auf den ersten Blick unhöflich

David Corenswet ist in Kürze als neuer Superman auf der Leinwand zu sehen. Für seine Rolle stand er auch mit Henry Cavill in Kontakt, der ihm aber spezifische Tipps verweigerte.

Es ist eine Menge Druck, gerade für den Mann aus Stahl: David Corenswet wird bald als Haupfigur in Superman zu sehen sein und tritt damit in große Fußstapfen. Im Vorfeld kontaktierte er seine Vorgänger Henry Cavill (Man of Steel) und Tyler Hoechlin (Superman & Lois). Aber Ratschläge hatten sie keine für ihn.

Darum wollte Ex-Superman Henry Cavill seinem Nachfolger keine Tipps geben

Wie Corenswet kürzlich gegenüber dem Radiosender Beat erklärte, reagierten Cavill und Hoechlin auf eine Art, die für viele DC-Fans überraschend sein mag:

Ich hatte das Vergnügen, mit zwei Ex-Supermen Briefe auszutauschen: Henry Cavill und Tyler Hoechlin. Interessanterweise sagten beide auf ihre Art, 'Ich werde dir keine Tipps geben.'

Für viele wird die Reaktion erst einmal unhöflich klingen. Aber Corenswet erklärt weiter:

Ich denke, das ist typisch Superman. Superman gibt keine Ratschläge und diktiert, was andere Leute denken sollen. Sie ermutigten mich einfach und meinten, ich solle Spaß [mit der Rolle] haben. Es war ein toller Austausch. Hoffentlich treffe ich die beiden eines Tages.

Womöglich steckt hinter der Einstellung von Cavill und Hoechlin also eine gewisse Weisheit um die größte aller DC-Rollen, die sich wohl nur schwer mit einer Geheimformel erobern lässt – jeder Darsteller muss seinen eigenen Zugang zu ihr finden.

Wann kommt Superman mit David Corenswet ins Kino?

Als wäre das nicht schwierig genug, muss Corenswets Performance auch noch viele skeptische Fans überzeugen: Insbesondere Henry Cavill hat unter den DC-Fans noch immer viele Anhänger. Zu seinem unrühmlichen Superhelden-Abgang traten erst kürzlich neue Details zutage

Superman startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Neben Corenswet sind unter anderem Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) und Nathan Fillion (The Rookie) vor der Kamera zu sehen. Regie führte Superhelden-Experte und DC-Chef James Gunn (Guardians of the Galaxy).