"Werde so eine Erfahrung nie wieder haben": Tom Hanks hatte große Angst um Austin Butler nach Elvis und sah nur eine Lösung

Für seine Rolle als Elvis Presley verausgabte sich Star Austin Butler komplett. Sein Kollege Tom Hanks rettete ihn mit einer neuen Rolle vor emotionalem Trauma.

Manche Schauspieler:innen versenken sich so sehr in eine Rolle, dass sie sie nach dem Dreh kaum ablegen können. Heath Ledger und der Joker gelten Batman-Fans als bekanntes Beispiel. In jüngerer Zeit stürzte sich Austin Butler so gnadenlos in seine Elvis-Rolle, dass Co-Star Tom Hanks Angst um seinen Verstand hatte. Und prompt Maßnahmen ergriff.

Tom Hanks bot Elvis-Star Austin Butler Rolle in Kriegsserie an, um ihn zu retten

Butler wird demnächst in der Kriegsserie Masters of the Air zu sehen sein, die von Hanks und Steven Spielberg produziert wird. In einem Interview mit Variety erklärte der Star, wie er zu der Rolle kam:

Ich werde nie wieder so eine Erfahrung [wie bei Elvis] haben. [Tom Hanks sagte zu mir:] Du hast dich so sehr in Elvis vertieft, dass es für deine geistige Gesundheit klug wäre, direkt etwas Neues zu machen. Wenn du jetzt eine Pause eingelegt, könntest du emotionales Trauma davontragen. Und ich habe da gerade diese Sache, die ich produziere.

Austin Butlers Fans werden ihm alles Gute bei der Genesung wünschen. Und viel Erfolg. Bei Masters of the Air handelt es sich nämlich um alles andere als ein kleines Lückenprojekt. Die Serie soll die Zweite Weltkriegs-Saga abschließen, die Steven Spielberg und Tom Hanks mit Band of Brothers - Wir waren wie Brüder und The Pacific begonnen haben. Sie hat noch keinen Starttermin.

