Western-Überraschung: Kevin Costners Horizon-Saga soll durch unerwartetes Projekt erweitert werden

Während die Zukunft von Kevin Costners als vier Teile geplanter Western-Saga Horizon vorerst ungewiss bleibt, soll sie nun um einen eigenen Dokumentarfilm erweitert werden.

Kevin Costner hat dieses Jahr seinen großen Traum von der eigenen epischen Western-Saga im Kino wahrgemacht. Mit Horizon startete der erste Teil seiner als vier Filme geplanten Reihe auf der großen Leinwand, für die er sogar Serien-Hit Yellowstone links liegen ließ. Während die Kritik jedoch nur wenig gute Worte für das Drama übrig hatte, zog auch das Publikum nur spärlich nach und konnte mit weltweit rund 38 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ) längst nicht das gewünschte Ergebnis einspielen.

Als Folge wurde Teil 2 der Reihe jüngst in den USA verschoben, sodass dieser auch in Deutschland erst nächstes Jahr den Weg in die Lichtspielhäuser finden wird. Umso erstaunlicher ist es, dass die Horizon-Reihe nun offenbar um einen weiteren Teil erweitert werden soll.

Kevin Costners Western-Saga Horizon soll eigenen Dokumentarfilm bekommen

Wie der zuverlässige Branchennewsletter Puck schreibt, sei aktuell ein Dokumentarfilm in Planung, der hinter die Kulissen von Costners epischer Western-Saga blickt. Dieser soll von Costners WME entwickelt werden, habe bisher jedoch noch keinen Streamingdienst gefunden. Laut Puck soll HBOs hauseigener Streamer Max Interesse an dem Projekt bekundet haben, der in den USA auch den ersten Horizon-Teil zum Streaming anbietet.

Damit bekäme Costners Horizon-Saga nach Teil 2 mindestens noch einen weiteren Film ‒ auch wenn es nicht der ist, den der Schauspieler und Regisseur zunächst geplant hatte. Die Dreharbeiten für Horizon 3 und 4 sollen im Mai dieses Jahres zwar bereits begonnen haben, doch mussten mittlerweile pausiert werden. Die weitere Zukunft der Saga ist ungewiss.

Horizon 2 hätte ursprünglich am 7. November 2024 in die deutschen Kinos kommen sollen. Der neue Kinostart der Western-Fortsetzung ist hierzulande nun für ein halbes Jahr später, am 4. April 2025 angesetzt. Wann der Horizon-Dokumentarfilm erscheinen soll, ist bisher unklar.

