"Wie ein Zughorn im Kopf": Unfall am Set ließ George Clooney schwer verletzt zurück und fast die Hoffnung verlieren

George Clooney hatte nach einem Set-Unfall mit unerträglichen Schmerzen und einer schlechten seelischen Verfassung zu kämpfen. Für die Rolle gewann er dann sogar den Oscar.

Während der Dreharbeiten zu dem Thriller Syriana in Marokko erlitt George Clooney 2005 einen schweren Sturz, bei dem er sich eine Kopfverletzung zuzog. Das hatte ungeahnte, schlimme Folgen für den Superstar.

Die schwere Verletzung konfrontierte George Clooney mit eigener Sterblichkeit

Das passierte am Set von Syriana: In Syriana von Regisseur Stephen Gaghan spielt George Clooney einen CIA-Agenten namens Bob Barnes, der im Iran Terroristen in die Hände fällt. Bei den Dreharbeiten stürzte Clooney so unglücklich, dass seine Kopfverletzung schwere Folgen hatte. Kurz nach dem Unfall lief Rückenmarks-Flüssigkeit aus seiner Nase. Eigenen Angaben nach befürchtete er zunächst einen Schlaganfall.

Der Unfall hatte schlimme Folgen für George Clooney: Wie der Schauspieler The Hollywood Reporter in einem Interview berichtete, begab er sich bei der Rückkehr in die Vereinigten Staaten augenblicklich in ärztliche Behandlung. Dort stellte sich heraus, dass er ein Leck in der Rückenmarks-Flüssigkeit hatte. George Clooney beschrieb diese Erfahrung folgendermaßen:



Ich wusste sofort [wie ernst es war]. Ich dachte, ich hätte einen Schlaganfall gehabt. Es war, als würde ein Zug in deinem Kopf hupen, und du kannst nichts mehr sehen und nicht mehr stehen.

Weiterhin gab George Clooney bei dem Magazin Rolling Stone an, wie er infolge seiner Rückenmarksverletzung über drei Wochen mit heftigen körperlichen Schmerzen zu kämpfen hatte und das Krankenhaus nicht verlassen konnte. Gleichzeitig geriet er auch seelisch an einen Punkt, an dem er an Szenarien dachte, wie er sein Leben beenden könnte – auch, wenn er es nicht ernsthaft vorhatte:

Ich war in einer Situation, in der ich versuchte, herauszufinden, wie ich überleben kann.

Clooney konnte sich von seinem Unfall erholen und auch mental wieder zu alter Stärke zurückkämpfen. Seiner Karriere konnte die Auszeit nichts anhaben. Fast 20 Jahre nach dem Unfall ist er so aktiv wie eh und je und gerade mit der Brad-Pitt-Zusammenarbeit Wolfs für eine Riesengage in den Schlagzeilen.

Tatsächlich gewann George Clooney für seine fatale Rolle in Syriana einen Oscar – den einzigen Oscar für die Produktion. Regisseur und Drehbuchschreiber Stephen Gaghan war ebenfalls für das Skript nominiert.