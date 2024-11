Wie gut ist der größte Fantasy-Film des Jahres? Die Kritiken versprechen ein "unwiderstehliches" Erlebnis

Der wohl meisterwartete Fantasy-Film des Jahres ist die Adaption eines extrem beliebten Musicals. Jetzt sind die offiziellen Kritiken da. Und überraschen mit Begeisterung.

2025 wird mit einem Fantasy-Geschenk abgeschlossen. Zumindest für Musical-Fans: Wicked, der erste Teil der Kino-Adaption des berühmten Broadway-Stücks, startet in zahlreichen Ländern diese Woche im Kino – deutsche Fans von Elphaba und Glinda müssen sich noch ein paar Wochen gedulden. Im Vorfeld mussten Millionen von Fans bangen: Wie gut ist der Film? Sie können völlig beruhigt sein, wenn es nach dem Tenor der Kritiken geht.

Fantasy-Film des Jahres: Das sagen die Kritiken über Wicked

Auf den Aggregatorenseiten Rotten Tomatoes und Metacritic kommt Wicked auf beeindruckende 91% und 73 Punkte. Viele Kritiken sind rundherum begeistert. The Playlist etwa spricht von einem "Triumph", der Fans der Vorlage gefallen werde, aber auch viele neue Ideen entwickle. Total Film zufolge werden die Performances der Hauptdarstellerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo die Fans "schweben lassen".

Auch der Hollywood Reporter ist von den beiden Stars begeistert, denen er "mühelose Spontanität" attestiert. The Times nennt Erivo "superb", Empire spricht dem Duo "die wahre Magie" zu, die Regisseur Jon M. Chu mit starken Farben und viel Spektakel komplimentiere.

Berührt schreibt auch Diego Peralta von DiscussingFilm, dass er das Kino mit niedrigen Erwartungen betreten, der Film ihn aber mit seiner Wucht mehrmals zum Weinen gebracht habe.

Einen Makel teilen viele Wicked-Kritiken

Aber eine Schwäche deutet Peralta in seiner Kritik bereits an, die auch viele seiner Kolleg:innen aufgreifen: Der Film sei zu lang und fühle sich "aufgeblasen" an. Ähnliche Haltungen finden sich auch beim Rolling Stone und der BBC . "Der Film ist laaaaaaaang", schreibt Slashfilm . Wicked hat eine Laufzeit von 160 Minuten.

Nichtsdestotrotz scheint der erste Wicked-Film für die allermeisten Zuschauenden eine tolle Kino-Erfahrung zu sein. Das sorgt nicht nur für ein schönes Fantasy-Geschenk zum Jahresende, sondern liefert auch einen effektiven Startschuss: Während Wicked Teil 1 hierzulande ab dem 12. Dezember im Kino läuft, wird Wicked Teil 2 ab dem 20. November 2025 den Rest der Musical-Story erzählen.