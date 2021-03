Wie Iron Man 4: Neue Marvel-Serie setzt Avengers-Erbe krachend fort - doch das ist noch lange nicht alles

The Falcon and the Winter Soldier, die neue MCU-Serie auf Disney+, beginnt mit einer krachenden Actionsequenz, die so manchen Iron Man-Film in den Schatten stellt. Doch das ist noch nicht alles.

Kann eine Marvel-Serie den gleichen MCU-Bombast bieten, den wir von den Filmen im Kino gewohnt sind? Wo WandaVision dieser Frage durch das Sticom-Setting geschickt ausgewichen ist, liefert The Falcon and the Winter Soldier innerhalb der ersten zehn Minuten eine eindeutige Antwort: ja. In schwindelerregenden Höhen beginnt das nächste Abenteuer, als würden wir einen neuen Iron Man-Film auf Disney+ schauen.

The Falcon and the Winter Soldier startet mit einem Knall

Sam Wilson (Anthony Mackie) stürzt sich unerschrocken ins Gefecht, wenn er es mit einer Gruppe schwer bewaffneter Gegenspieler*innen in der Luft aufnimmt. Es wird geflogen und geschossen, bis sich der spektakuläre Kampf in einen Canyon verlagert, wo die Spannung am größten ist: Bei all den furiosen Bewegungen drohen die Figuren jeden Augenblick mit einem aus der Landschaft ragenden Felsbrocken zu kollidieren.

Bei dieser einleitenden Actionsequenz wird mehr als deutlich, warum The Falcon and the Winter Soldier ursprünglich als erste MCU-Serie auf Disney+ erscheinen sollte, ehe die Corona-Pandemie diese Pläne durchkreuzte. WandaVision überraschte mit schwarz-weißen 4:3-Aufnahmen und dem Lachen aus dem Publikum. The Falcon and the Winter Soldier lässt dagegen unmissverständlich die Marvel-Muskeln spielen.

Die wichtigsten Fakten zu The Falcon and the Winter Soldier

Die 1. Staffel von The Falcon and the Winter Soldier umfasst insgesamt sechs Episoden. Der Serienauftakt geht rund 50 Minuten.

Neben Anthony Mackie und Sebastian Stan kehren vertraute MCU-Gesichter wie Emily VanCamp als Sharon Carter und Daniel Brühl als Helmut Zemo zurück.

Kreiert wurde die Serie von Malcolm Spellman, der zuvor in Empire involviert war. Die erfahrene TV-Regisseurin Kari Skogland inszenierte alle Episoden.



Gerade in einer Zeit, in der die Kinos geschlossen sind, bringt der Blockbuster-Bombast im Streaming-Format durchaus seine Reize mit sich. 150 Millionen US-Dollar soll die Serie verschlungen haben, was etwa dem Budget von Captain Marvel entspricht. Abseits von ein paar Wow-Effekten kann The Falcon and the Winter Soldier jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die großen MCU-Bilder oft erschreckend leer und leblos sind.

The Falcon and the Winter Soldier baut auf Erprobtes

Die Sitcom-Rahmung hat WandaVision zu mehr Kreativität angeregt - das Spiel mit der Form war unmittelbar mit der Entwicklung der Geschichte verbunden. Ein großartiges Konzept, um das MCU sowohl erzählerisch als auch gestalterisch zu erweitern. The Falcon and the Winter Soldier verlässt sich auf Erprobtes. Neben Iron Man dienen die Captain America-Film der Russo-Brüder als visueller Referenzpunkte.

Inhaltlich schließt das neue Marvel-Kapitel an die Ereignisse von Infinity War und Endgame an, was allerdings nicht bedeutet, dass wir uns in einer glücklichen Welt befinden. Trotz Zeitreise können manche Dinge nicht rückgängig gemacht werden. The Falcon and the Winter Soldier rückt zwei Superhelden in den Vordergrund, die etwas verloren durch ihr Leben wandeln. Auf die knallige Action folgen tragische Töne.

© Disney The Falcon and the Winter Soldier

Nicht nur der Bucky Barnes (Sebastian Stan) begibt sich in Therapie: Das ganze MCU blickt seit Beginn von Phase 4 auf das Vergangene zurück und versucht zu verstehen, was passiert ist. Fünf Jahre lang war die Hälfte aller Lebewesen im Universum verschwunden, ehe der Thanos-Schnipser ungeschehen gemacht wurde. Ein Gefühl von Erleichterung ist jedoch kaum zu vernehmen. Im Gegenteil: Vieles wirkt jetzt noch komplizierter.

Zwei MCU-Helden zwischen Museum und Neuanfang

Die Probleme beginnen bei alltäglichen Dingen wie der Kreditvergabe und erstrecken sich bis zur Vermächtnisfrage, wer fortan Captain Americas Schild trägt. Als amerikanischer Bürger kann Sam Wilson keine Einkünfte aus den letzten fünf Jahren vorweisen, was ihn zum ungebetenen Gast in der Bank seines Vertrauens macht. Als Superheld ohne Superkräfte müsste er in Fußstapfen treten, die viel zu groß für ihn sind - und deswegen gibt er den Vibraniumschild in ein Museum.

Es braucht neue Held*innen, um die Herausforderungen dieser nie dagewesenen Zeit zu meistern, gibt Sam Wilson voller Bescheidenheit zu Protokoll. Es ist ein hoffnungsvoller Ausblick in die Zukunft, der Fortschritt und Veränderung verspricht. Am Ende der ersten Episode von The Falcon and the Winter Soldier soll er seine Entscheidung jedoch bereuen: Denn den "neuen Captain America" hat er sich sicherlich anders vorgestellt.

© Disney The Falcon and the Winter Soldier

Der neue Captain America (Wyatt Russell) sieht aus wie der alte - nur härter und erbarmungsloser. Verschwunden ist die idealistische Aura, die Steve Rogers umgeben hat. Als Supersoldat blickt er bedrohlich in die Kamera und signalisiert eindrücklich, dass das MCU noch nicht bereit für die ewigen Museumsabgründe ist. Der nächste große Marvel-Blockbuster bahnt sich mit einer unheilvollen Vorahnung an.

Zum Weiterlesen: WandaVision stolpert in die gleiche Falle wie Wonder Woman

Auch wenn The Falcon and the Winter Soldier in der Form bisher enttäuscht: Hier versteckt sich definitiv das Potential für einen aufwühlenden Tauchgang durch die Marvel-Mythologie, um neue und alte Superheld*innen zu hinterfragen, genauso wie die Institutionen, die gar nicht schnell genug ein Vermächtnis ausschlachten können. Da schlummert sogar eine spannende Serie über das MCU selbst.

