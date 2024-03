Wieder verfügbar: Einer der besten Filme überhaupt, der fast 4 Stunden geht, in der idealen Heimkinofassung

Es ist eines der berühmtesten Filmmeisterwerke überhaupt und jetzt könnt ihr euch die epische Kriegsgeschichte neu im Steelbook mit 4 Discs nach Hause holen.

Der britische Regisseur David Lean hat im Laufe seiner Karriere einige Oscar-prämierte Monumentalfilme auf die große Leinwand gebracht, darunter Die Brücke am Kwai und Doktor Schiwago. Doch seine mit sieben Academy-Awards ausgezeichnete Kriegsberichtverfilmung Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole, Alec Guinness und Omar Sharif ist wohl der renommierteste Klassiker.

Nachdem das bisherige 4K-Steelbook schon einige Zeit ausverkauft ist und auch die Neuauflage mit zwei Discs in 4K-Ultra HD und zwei zusätzlichen Blu-rays zunächst vergriffen war, könnt ihr sie jetzt wieder bei Amazon sichern *. Als Bonusmaterial neben dem 3 Stunden und 47 Minuten laufenden Film gibt es unter anderem einen ungenutzten Prolog, Erinnerungen des Hauptdarstellers, Dokus, Making-of-Material und noch einiges mehr.

Lawrence von Arabien mit 4 Discs im 4K-Steelbook Deal Zu Amazon

Darum geht es in Lawrence von Arabien

Auf wahren Gegebenheiten beruhend, wird die Heldengeschichte des britischen Offiziers T. E. Lawrence (Peter O’Toole) erzählt, der zur Zeit des Ersten Weltkriegs auf die arabische Halbinsel geschickt wird. Dort soll er die politischen Entwicklungen unter Prinz Faisal (Alec Guinness) beobachten und den Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich unterstützen.

Dabei trifft Lawrence auch auf den Beduinen Sherif Ali (Omar Sharif), mit dem er die Wüste Nefud bis zur osmanisch besetzten Hafenstadt Akaba durchquert. Lawrences leidenschaftlicher Einsatz für seine Ideale und sein Mut machten den britischen Soldaten schlussendlich berühmt. Auch für die Darsteller Peter O’Toole und Omar Sharif bedeutete Lawrence von Arabien den großen Durchbruch.

Jetzt zum Angebot: Lawrence von Arabien im 4K-Steelbook bei Amazon *

So gut ist Lawrence von Arabien

Nicht nur in der Moviepilot-Community kommt der Klassiker mit einer gemittelten Wertung von 7,3 von 10 überaus gut an: Auch in diversen Bestenlisten ist Lawrence von Arabien stets mit dabei und wurde vom Empire Magazine auch schon mal zum besten britischen Film gewählt . Auch in der FILMSTARTS-Kritik gibt es mit 5 von 5 Sternen die Auszeichnung als Meisterwerk.

Demnach ist Lawrence von Arabien "einfach ein epochales Meisterwerk, welches jedermann gesehen haben sollte, ohne wenn und aber [...] Und das möglichst im Original-Ton und Kino". Da entsprechende Kinovorführungen eher selten sind, bietet die neue Heimkinoveröffentlichung hierzu aber wohl durchaus eine sehr gute Alternative.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.