Wilde Netflix-Action: Neue Serie vom Haus des Geldes-Schöpfer verspricht atemlosen Trip

Haus des Geldes-Schöpfer Álex Pina meldet sich mit einer neuen Serie bei Netflix zurück. Wir haben den ersten Trailer zu dem wilden Roadtrip Sky Rojo für euch.

Die nächste große Netflix-Serie kündigt sich mit einem knalligen Trailer an. Es handelt sich um Sky Rojo. Hinter dem Projekt stecken Haus des Geldes-Schöpfer Álex Pina und Esther Martínez Lobato, die als Produzentin ebenfalls an Haus des Geldes beteiligt ist.

Nach Haus des Geldes kommt Sky Rojo auf Netflix

Sky Rojo erzählt die Geschichte von drei Prostituierten, die sich auf der Flucht vor ihren Zuhältern befinden. Da sie in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, können sie sich nicht an die Polizei wenden. Auf ihrem Weg in die Freiheit sind sie somit auf sich allein gestellt.

Was folgt, ist ein wilder Trip in grellen Farben. Es wird gerannt und geschossen. Dazu kommen verführerische wie explosive Szenen. Auch in puncto Action scheint Sky Rojo einiges zu bieten - zumindest wird im ersten Trailer mindestens eine spektakuläre Verfolgungsjagd angedeutet.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Sky Rojo anschaue:

Sky Rojo - S01 Ankündigung Teaser (Deutsch) HD

Der Trailer verrät auch den Serienstart von Sky Rojo: Ab dem 19. März 2021 ist die komplette 1. Staffel der Thrillerserie bei dem Streaming-Dienst verfügbar. Diese umfasst insgesamt acht 25-minütige Episoden. Eine 2. Staffel mit dem gleichen Umfang wurde bereits bestellt und trifft aller Wahrscheinlichkeit nach 2022 auf Netflix ein.

