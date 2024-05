Wildes Marvel-Gerücht: Dwayne Johnson soll als X-Men-Bösewicht im MCU mitmischen, den wir schon vor 8 Jahren gesehen haben

Unter Hollywood-Insidern wird der Eintritt von Dwayne Johnson ins Marvel-Universum als X-Men-Bösewicht gemunkelt. Der Black Adam-Star könnte die Rolle von Apocalypse übernehmen.

Nachdem das MCU die X-Men über Jahre hinweg weitgehend links liegen ließ, werden diese beiden Pole noch dieses Jahr mit Deadpool & Wolverine im Kino im großen Stil fusioniert. Mit dem Eintritt der Mutant:innen in Disneys Marvel-Universum, kursiert nun ein wildes Gerücht in Hollywood, dass schon bald ein bekannter X-Men-Bösewicht auf der Bildfläche auftauchen könnte. Und dieser soll von niemand Geringerem gespielt werden, als Dwayne "The Rock" Johnson.

Dwayne Johnson als X-Men-Bösewicht Apocalypse schon bald im MCU?

So will Scoop-Account MyTimeToShineH (via Comic Book Movie ) erfahren haben, dass Dwayne Johnsons MCU-Debüt als X-Men-Bösewicht Apocalypse im Gespräch ist. Auch wenn der Scoop-Account in den vergangenen Jahren häufig auf der richtigen Fährte war, sollte das Gerücht noch mit Vorsicht genossen werden. Es handelt sich um keine reputable Quelle wie den Hollywood Reporter, Deadline oder Variety.

Unklar ist zudem, in welchem Film uns Johnson als Apocalypse begegnen soll. Denkbar wäre ein eigenständiges X-Men-Reboot oder ein kommender Avengers-Film, in dem nach Deadpool & Wolverine mehr Held:innen und Bösewichte der ehemaligen Fox-Reihe als Varianten Einzug erhalten könnten.

Seht hier den Trailer zu X-Men: Apocalypse:

X-Men Apocalypse - Trailer 3 (Deutsch) HD

X-Men-Fiesling Apocalypse tauchte bereits 2016 in X-Men: Apocalypse auf, gespielt von Oscar Isaac. Johnson schlüpfte hingegen 2022 in die Rolle eines Superhelden und war in dem DC-Actioner Black Adam zu sehen. Der fiel bei der Kritik durch und konnte ebenfalls an den Kinokassen nicht überzeuge. Dass Johnson nun ins MCU wechselt, um den DC-Flop hinter sich zu lassen, ist durchaus denkbar. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass er sich dem Franchise anschließt.

Wie geht es im MCU weiter?

Als nächstes MCU-Spektakel erwartet uns Deadpool & Wolverine in den Kinos. Die Superhelden-Action mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman zieht hierzulande am 27. Juli 2024 in die Lichtspielhäuser ein.